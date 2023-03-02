Четверг, 2 Марта 2023 12:01

АрмИнфо. Госкорпорация "Росатом" подписала новые контракты на поставку медицинских изотопов в Армению. Об этом сообщила пресс-служба АО "В/О "Изотоп", входящая в дивизион АО "Русатом хэлскеа", аккумулирующий компетенции "Росатома" в области здравоохранения.

"АО "В/О "Изотоп" подписало новые контракты на поставку генераторов технеция-99m ГТ-5К в Республику Армения", - говорится в сообщении.

Первая партия технеция-99m ГТ-5К с наборами уже доставлена в ЗАО "Центр производства изотопов" в Ереван. Это шестое медицинское учреждение Армении, в котором применяют российскую радиоизотопную продукцию.

Генераторы технеция-99m ГТ-5К используются в диагностике онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний при проведении процедур однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Технеций-99m - наиболее востребованный изотоп в ядерной медицине, на его основе проводится более 80% диагностических процедур.