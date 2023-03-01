Среда, 1 Марта 2023 20:36

АрмИнфо.Ряд общественных организаций Армении выступили против освоения и эксплуатации золотоносного рудника <Амулсар>.

В своем заявлении, поступившем в АрмИнфо, представители общественных организаций посчитали подписанный 22 февраля трехсторонний меморандум о взаимопонимании между правительством РА, Евразийским банком

развития и ЗАО <Лидиан Армения> незаконным, недальновидным, безответственным, авантюрным и опасным. Правительство РА не обеспечило проведение полной экологической экспертизы, не учтено отрицательное воздействие на водосборные бассейны озера Севан, рек Арпа и Воротан, Спандарянского и Кечутского водохранилищ, подземные воды, многолетнее загрязнение поверхностных и подземных вод из-за кислотного дренажа. Кабмин также проигнорировал риски, связанные с наличием в Амулсарском руднике радиоактивных элементов - урана, тория, радона, загрязнение окружающей среды пылью, содержащей огромное количество токсичных элементов. Кроме того, не учтены риски, связанные с использованием цианидной технологии, которая запрещена в ряде стран мира.

Общественные организации указывают на возможную потерю города Джермук, как курорта международного значения. Город, по их мнению,

превратится в рабочий город, жители которого в конечном итоге эмигрируют, а рабочие покинут месторождение после окончания эксплуатации шахты. Они напомнили о заявлении министра здравоохранения РА, заявившей, что перезапуск Амулсарского проекта не опасен для здоровья и прошел соответствующие экспертизы, что не соответствует действительности, так как экспертиза на ОВОС не могла быть проведена на практике, поскольку нет соответствующей методологии. Не учтено возможное негативное воздействие на минеральную воду <Джермук>, международные обязательства, взятые в области охраны биоразнообразия в связи с Бернской конвенцией. Не учтено мнение населения местных общин и общественности, выступающих против Амулсарского проекта. Также правительство РА не учло агрессивные действия Азербайджана 13 сентября 2022 года, в ходе которых Джермук подвергся бомбардировкам. Привлекая Евразийский банк развития для финансирования Амулсарского проекта, кабмин не оценил экономические и политические риски для Республики Армения в условиях западных санкций против России. <Вместо того, чтобы взять курс на восстановление некогда процветающего приграничного города-курорта Джермук, укрепление жизнестойкости общин и безопасности границ, правительство РА предпочитает окончательно пожертвовать Джермуком и его устоявшейся социально-экономической системой ради 10-11 лет эксплуатации рудника и поступлений в госбюджет нескольких десятков миллиардов драмов, а также обогащения нескольких сомнительных оффшорных компаний>, - отмечается в заявлении.

Общественные организации потребовали от президента РА гарантировать соблюдение Конституции Республики Армения и международных норм, выражать непредвзятую позицию в отношении экономических, экологических, социальных рисков и рисков безопасности, угрожающих Армении в результате реализации Амулсарского проекта, руководствуясь исключительно национальными и общенациональными интересами . Поддерживать общество в борьбе с опасной для Республики Армения программой.

Они также потребовали от министерства территориального управления и инфраструктур РА расторгнуть контракт на недропользование, а от министерства здравоохранения - представить результаты всех экспертизпо влиянию Амулсарского проекта и других месторождений на здоровье человека. От министерства экономики РА авторы заявления требуют опубликовать трехсторонний меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерством экономики РА, Евразийским банком развития и ЗАО "Лидиан Армения" и соглашение об отчуждении части акций ЗАО "Лидиан Армения" в пользу правительства РА. В заявлении содержится требование к министерству окружающей среды признать недействительным применение проекта с учетом не полностью оцененных рисков и возникающих экологических факторов. Авторы документа также требуют от генеральной прокуратуры РА возбудить уголовное дело и установить всех виновных, с участием и с разрешения которых произошли сбои в проведении оценки воздействия на окружающую среду и экспертизы, положивших начало продвижению проблемного Амулсарского проекта.

Под заявлением подписались 22 общественные организации и частные лица, среди которых <Антикоррупционный центр <Транспаренси

Интернешнл>, Центр объединения и содействия общинам, ОО <Экологическое право> и другие.

Отметим, что 21 февраля правительство РА, ЗАО Lydian Armenia и Евразийский банк развития подписали меморандума о взаимопонимании,

что ознаменовало перезапуск программы по эксплуатации Амулсарского месторождения. В рамках меморандума будет привлечено $150 млн., из коих $100 млн. - кредитные средства ЕАБР, $50 млн. - будет обеспечено местным банком, и вне договора будет инвестировано дополнительно $100 млн, со стороны акционеров. В рамках сделки правительство Армении получит 12,5% акций компании, за что не будет ничего выплачивать, но вместо этого застрахует сделку от определенных рисков.

Напомним, что с конца 2018 года, Амулсарское золоторудное месторождение подверглось блокировке со стороны экологических активистов. Правительство так и не смогло сориентироваться по поводу возобновления строительства рудника и работы на нем пришлось приостановить. В марте 2022 года министр экономики Армении Ваган Керобян отмечал, что если ничего не помешает, то работа Амулсарского золоторудного месторождения будет возобновлена, ссылаясь на программу мероприятий ведомства, в котором содержится положение о решении Амулсарской проблемы. Ранее, до смены бенефициариев, Lydian Armenia являлась дочерней компанией британского оффшора Lydian International, разместившего акции на фондовой бирже Торонто. Затем компания прошла процедуру делистинга. В результате реструктуризации полный пакет акций компании перешел к новосозданной канадско-американской <Лидиан Канада венчурс>, бенефициарами которой выступают американская компания Orion Mine Finance и канадская Osisko Gold Royalties. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Месторождение является вторым по величине запасов в Армении.

Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан.