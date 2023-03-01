Среда, 1 Марта 2023 18:53

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян огорчен результатами проводимого исследования демографической ситуации Армении. Об этом он заявил в ходе правительственного часа, отвечая на вопросы парламентариев.

В частности, он подчеркнул, что существенная часть полученных данных были уже давно известными, поскольку долгие годы Армения имеет демографические проблемы.

В качестве положительных моментов, премьер ссылаясь на исследование, заметил, что при ведении верной политике в этой области удастся внести существенные и видимые изменения в демографическую динамику.

Основной подход, по словам Пашиняна, в том, что для улучшения демографической ситуации, по большому счету, важным условием является создание инфраструктур для повышения качества жизни и обеспечения благоприятной среды.

Он отметил, что работа в этом направление продолжается, напомнив о разработке демографической стратегии. Пашинян подчеркнул, что необходимо быть очень внимательными при разработке данной стратегии, в частности учесть некоторые нюансы.

В это ключе премьер заметил, что во многих случаях, правительство, воздействуя на рождаемость различными инструментами, не осознавая, превращает рождение ребенка в способ получения средств. Глава кабмина пояснил, что логика стратегии будет заключаться в том, что рождение ребенка должно быть ценностью и счастьем семьи.

Напомним, что днем ранее под председательством премьер-министра РА состоялось совещание, в ходе которого участники обсудили вопросы по разработке демографической стратегии. В частности, были затронуты текущая демографическая ситуация, существующие риски и возможности, вопросы управления миграционными потоками, изменения в структуре населения, демографические программы и др.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, в 2022 году в Армении родилось 36 353 детей, (с годовым спадом на 0,7% ), число скончавшихся по итогам прошедшего года составило 26 805 (годовой спад на 22,1%). Таким образом, естественный прирост населения Армении вырос за год в 4.3 раза до 9 548 чел.

Численность населения Армении по состоянию на 1 января 2023 года выросла на 0,5% или 15.4 тыс. чел., составив 2.976,8 млн. человек