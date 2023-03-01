Среда, 1 Марта 2023 18:53

АрмИнфо. Борьба с коррупцией является для правящей в Армении политической силы принципиальным вопросом. Об этом 1 марта с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он отметил, что в данном направлении усилия правительства не ослабнут. Правоохранительная система страны выявляла и будет выявлять все те случаи, которые имели или имеют место. Премьер подчеркнул, что правоохранительные органы страны интересуются и фактами, которые представляет оппозиция. <Хочу заверить, что все случаи, связанные с коррупцией, получат должное расследование> - отметил глава правительства. Он добавил, что одним из самых главных направлений борьбы должна стать борьбы с системной коррупцией. В этой связи, необходимо существенно нарастить размер заработной платы работников публичной службы и судебно-правовой системы.

Премьер отметил, что в настоящее время начался процесс разработки новой стратегии борьбы с коррупцией. Первый вариант стратегии, который был утвержден в 2018 году, уже полностью реализован. Недавно в Джермуке прошло расширенное заседание Совета по борьбе с коррупцией, в ходе которого были обсуждены все возможные вопросы и имеющиеся проблемы.