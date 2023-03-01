Среда, 1 Марта 2023 17:27

АрмИнфо.В комиссию по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших с 19 декабря 2022 года по настоящее время подано 101 письменное заявление о предоставлении информации об обстоятельствах исчезновения, с вопросами правового, медицинского и социального характера. Об этом говорится в сообщении СНБ РА.

Подчеркивая необходимость правового регулирования отношений с заключенными, заложниками и пропавшими без вести, Министерству юстиции РА председателем Комиссии поручено разработать проект концепции закона о заключенных, заложниках и пропавших без вести (местонахождение неизвестно) лицах, и Министерству труда и социальных дел РА осуществить оценку потребностей семей заложников и пропавших без вести.

В ведомстве также заверили, что директор Службы национальной безопасности генерал-майор Армен Абазян продолжает регулярные встречи с родителями и родственниками пропавших без вести.

В результате 44-дневной войны и послевоенных событий в Республику Армения возвращены тела 422 погибших армянских военнослужащих, 225 из которых скончались в 2022 году во время сентябрьских событий, работа по эвакуации тел 2 армянских военнослужащих, погибших в результате сентябрьских событий, продолжается.

<Кроме того, в результате боевых действий, имевших место 13-14 сентября 2022 года, с территории, подконтрольной Азербайджану, из глубокого тыла противника выведены 1 офицер и 1 солдат срочной службы воинской части в городе Джермук.

На сегодняшний день из плена возвращено 173 военнослужащих и гражданских лиц>, - говорится в сообщении СНБ РА. Отметим, что до сих пор не известно точное количество армянских военнопленных, удерживаемых в Баку после 44- дневной широкомасштабной военной агрессии против Нагорного Карабаха. Власти АР подтверждают наличие у них около трех десятков армянских военнопленных. Правозащитник сообщают о нескольких сотнях. Многие из них по надуманным статьям приговорены к длительным срокам заключения карманными судами Азербайджана. Известно, что армянские военнопленные подвергаются жесткому обращению в плену, и всё это происходит на фоне молчания международного сообщества, у которого двойные стандарты по вопросу гуманизма.