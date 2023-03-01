Среда, 1 Марта 2023 17:25

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 23, 23/1, 23/2, 25 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22, 22/3 на улице В.Папазяна, улицы Ахтанака 5, 6, 8, улица Мецеренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 13-28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частные дома 136-180 на 7-ой улице Норка, ресторан “Энтанекан”, психиатрический центр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

12:00-13:45 частично село Абовян;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично села Ариндж, Джрвеж;

15:00-17:00 село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Ванаовит”, компания “Виваселл-МТС”, воинская часть, комплекс “Кавказ”, ООО ''С.Овакимян”, “Волоран”, “Цовасар”, “Н.Торосян”, “С. Л. Л-газ”, “Эва Мак”, “С.Манукян”, Папян ев Вординер”, “А.Бабоян”, “Зеник Саргсян”, “Мартин Стар”, собственник “А.Арутюнян”, ЗАО “П ев О”;

в Гегаркуникской области:

11:00-12:30 село Цовазард полностью, станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл МТС””, газозаправочная станция “Палуни Айрапетян”, ЧП “Размик Саакян”, ООО “Акватик”, сельский муниципалитет Цовазарда, почтовое отделение “Айпост”, ЧП “Оник Гаспарян”, насосная станция “Джрмуга”, ООО “Тарзу Левон”, школа Цовазарда;

11։00-14։00 община Гагарин полностью, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, “Гагарин”, ЗАО “Гагарини артадракан база”, ООО “ХКХ-Агроспасаркум”, “Ди Ви Эйч”, “Арт Га”, ЧП ''Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-14:00 больница, родильный дом, улицы Анкахутяна, Баграмяна, Туфагорцнери и прилегающие территории в городе Артик.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 45 на улице Бюанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 10, 10/1, 10/2, 12, 16 в 1-ом Араратском массиве и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 в кв. “Ахтанак”; ЗАО “Научный центр травматологии и ортопедии” в Норк Мараше; частные дома 99-155 на 13-ой улице Норка, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 11, 13, частные дома 2-22а на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка, частные дома территорий, прилегающих к улицам Г.Овсепяна, Давида Бека, здания школ N57, 61, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 10 на улице Бакунца, частный дом 5/7 на улице П.Севака, жилой дом 7 на улице Г.Нерсисяна, жилые дома 12/3, 2/10 на улице Агароняна;

11:00-14:00 улица Сарми;

11:00-17:00 частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 1-ой улицы и на 1-ом, 2-ом переулках 2-ой улицы в селе Джрашен; частные дома 72-105 на 1-ой улице, 39-61 на 2-ой улице села Джрашен, частные дома садоводческой компании в селе Джрашен;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Аралез, Нор Кянк;

12:00-13:45 частично село Абовян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 улица Еркрабаннери, Джермукское шоссе, частично квартал ‘Чайкенди” в городе Вайк; села Азатек, Заритап, Зедеа, Пор, Хндзорут, Нор Азнаберд, Бардзруни, Мартирос, Серс, Гомк, Капуйт;

в Котайкской области:

10։00-12։00 община Бжни, частные дома Бжни, станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, ‘Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично села Ариндж, Джрвеж;

12:00-14:00 частично квартал “Ванатур”, кварталы “Джрарат”, “Цахкадзор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 села Гетик, Мартуни; МГЭС “Эрик”;

в Тавушской области:

11։00-13։00 частично улица Парз Лич, частично улица Тбилисян в городе Дилижан; село Техут.