Среда, 1 Марта 2023 17:23

АрмИнфо. До конца 2026 года во всех школах Армении должны быть задействованы современные лаборатории. Об этом 1 марта в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

По ее словам, наличие лабораторий, оснащенных современными технологиями, имеет прямую связь с качеством образования. Данный проект является одним из приоритетных в программе правительства РА. Лаборатории, которые будут оснащены оборудованием и классами, будут не только с направлением обучения естественным наукам, но информационным технологиям. Работы уже начались, во всех старших школах созданы для новой программы все условия. В прошлом году все школы Тавушской области получили необходимое оборудование, в этом году аналогичное оборудование получат все школы Армавирской области, в 2024 году очередь дойдет до Арагацонтской области. Планируется, что работы в Араратской, Котайкской, Гегаргуникской будут завершены до 2024 года.