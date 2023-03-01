Среда, 1 Марта 2023 17:21

АрмИнфо. <А за что Сурен Папикян получил в <подарок> 100 млн. драмов? Именно таким вопросом задается координатор программ общественной организации <Союз информированных граждан> Даниел Иоаннисян.

<Сначала Сурен Папикян обеспечивает вступление локальной олигархии Джермука (<Джермук групп>) в партию <Гражданский договор>.

Потом Сурен Папикян обеспечивает, чтобы сын владельца <Джермук групп> выдвинулся от партии <Гражданский договор> кандидатом на местных выборах и использовал различные рычаги для обеспечения бесконкурентной победы. А затем Сурен Папикян получает от собственника <Джермук групп> в <подарок> 100 млн. драмов, в виде скидки на квартиру.

P.S. Да, речь идет о том сыне директора <Джермук групп>, который обвинялся в подделке документов для освобождения от армии, но вместо того, чтобы встать перед судом, стал мэром от <Гражданского договора>, - написал на своей странице в Facebook Иоаннисян.

Напомним, что ранне издание <Хетк> сообщило, что министр обороны Армении Сурен Папикян купил дорогую квартиру в Ереване. Сделка состоялась летом 2022 года. Сделку по покупке квартиры профинансировал <Армэкономбанк>, принадлежащий семье депутата Национального Собрания Армении Хачатура Сукиасяна. А дом, в котором находится квартира министра, строит компания бывшего депутата парламента Ашота Арсеняна. Hetq.am удалось выяснить, что площадь квартиры в новостройке составляет 165 кв.метров, стоимость сделки - 69 млн драмов. На момент покупки квартира стоила $168 тыс. с учетом установленного Центробанком среднего курса валют: 1 доллар США - 410 драмов. То есть по состоянию на 27 июля цена 1 кв.метра составляла $1019. Желающие приобрести квартиры в жилом комплексе "Бюрех" сообщили изданию, что до войны 2020 года, когда цены на недвижимость были ниже, 1 кв.метр жилья в этом комплексе стоил дороже - начиная с $1200 за 1 кв.м (на нижних этажах - начиная с 1100 долларов).

В Hetq отметили, что сегодня стоимость одного квадратного метра недвижимости в ЖК "Бюрех" начинается с $2500. В этих условиях купленная С.Папикяном квартира стоит 169 млн драмов, или около 412 тысяч долларов, однако глава Минобороны приобрел ее за 69 млн драмов, или за $168 тыс. В ответ на письменный запрос о том, как ему удалось купить эту квартиру дешевле почти на 100 млн драмов, министр сообщил, что купил квартиру в июле 2022 г. за счет кредита, полученного в "Армэкономбанке". "Касаясь поднятого вами вопроса, отмечу, что для получения более точных данных о рыночной стоимости упомянутой квартиры следует обратиться в компанию, занимающуюся продажей жилья в многоквартирном здании",- написал С.Папикян, тем самым фактически не изложив обстоятельства удачной сделки. Получить разъяснений в компании-застройщика ЖК "Бюрех" - ЗАО "Джермук групп" изданию не удалось