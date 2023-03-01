Среда, 1 Марта 2023 17:18

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян 1 марта приняла группу экспертов во главе с заведующим отделом политики и систем непрерывного образования ЮНЕСКО Бореном Шакруном. Миссия была направлена в Армению для оценки потребностей в сфере образования, сообщает пресс-служба Министерства.

Приветствуя представителей ЮНЕСКО, Жанна Андреасян в первую очередь обратила их внимание на сложившийся в Нагорном Карабахе гуманитарный кризис, коснувшись, в частности, нарушения образования и других основных прав около 30 тысяч детей. Министр проинформировала, что в декабре 2022 года по данному вопросу также было направлено соответствующее письмо руководителям ЮНЕСКО, Детского фонда ООН и Всемирной ппродовольственной программы. <В результате гуманитарного кризиса, сложившегося в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, был нарушен ряд основных прав около 120 тысяч жителей республики, 30 тысяч из них дети, поэтому я хочу обратиться к нарушению их права на образование. Из-за невозможности снабжения продовольствием, периодических перебоев с газо- и электроснабжением со стороны Азербайджана нарушается право детей на образование в детских садах, школах и других образовательных учреждениях. Эта неприемлемая ситуация продолжается уже достаточно давно>, - сказала Жанна Андреасян и выразила надежду, что целенаправленные действия международных структур, в том числе ЮНЕСКО, будут способствовать урегулированию проблемы.

Министр высоко оценила поддержку ЮНЕСКО в процессе разработки Государственного плана развития образования РА до 2030 года и отметила, что рассчитывает на поддержку партнеров при реализации предусмотренного планом мероприятий. <Для нас в качестве целей определены модернизация и усиление как содержания, так и профессионального потенциала, развитие инклюзивной, безопасной среды в соответствии с рынком труда и современными профессиональными требованиями, а также обеспечение доступа для всех групп населения. Особое внимание мы уделяем процессам сотрудничества с частным сектором, производственному обучению, институциональной и программной аккредитации, инфраструктуре, материально- техническому обеспечению>,

- сказала Жанна Андреасян.

Борен Шакрун высоко оценил проект реформ, разработанный правительством РА в контексте трансформации образования. Глава экспертной группы подтвердил готовность ЮНЕСКО поддержать реализацию реформ, осуществляемых в Армении в рамках Стратегии технического и профессионального образования и обучения (EFTP). <Армения является для нас важным партнером. Мы уже ознакомились с государственной программой развития образования РА до 2030 года, в которой определены очень амбициозные программы и цели. Мы ценим ваши усилия в процессе разработки этого стратегического документа. Это показывает вашу готовность изменить образование. Вчера мы также встретились с другими партнерами. Отмечается общее положительное отношение к реализации идей, заложенных в государственной программе развития образования и плане мероприятий. Мы готовы оказать поддержку в реализации системных реформ и обсудить конкретные программы сотрудничества>, сказал представитель ЮНЕСКО.

Стороны также обсудили важность развития профессионального образования и обучения в Армении, деятельность колледжей и школ, развитие человеческого капитала и повышение квалификации, а также перспективы сотрудничества в этом контексте.

Жанна Андреасян сообщила представителям ЮНЕСКО, что в ближайшее время на утверждение правительства РА будет представлен законопроект <О профессиональном образовании и обучении>, в котором предлагается институционализировать используемую до сих пор модель обучения на рабочем месте с пилотными программами. По словам министра, политика в сфере образования создала инструментарий новых форматов сотрудничества с частным сектором, в результате чего рассматривается возможность изменения модели управления колледжами и школами.