Среда, 1 Марта 2023 17:11

АрмИнфо.Вице-премьер РА Тигран Хачатрян 1 марта принял новоназначенного посла США в Армении Кристину Квинн. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В ходе встречи, отмечает источник, вице- премьер выразил уверенность, что армяно- американские отношения продолжат развиваться и расширяться в ходе осуществления дипломатом своей миссии.

Вице-премьер представил послу экономические показатели прошлого года и отметил, что США занимают ключевое место не только в политической, но и в экономической жизни Армении. Тигран Хачатрян подчеркнул важность дальнейшего развития взаимной армяно- американской инвестиционной среды и поощрения торгово-экономического сотрудничества.

Кристина Квинн, в свою очередь, заявила о готовности США поддерживать экономическую и политическую повестку Армении.

Среди других вопросов, представляющих взаимный интерес, была также обсуждена ситуация в Армении и Нагорном Карабахе в результате азербайджанской агрессии. Стороны выразили обеспокоенность угрозой возникновения для армян Арцаха гуманитарного кризиса.