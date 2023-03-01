Среда, 1 Марта 2023 15:39

АрмИнфо.II Международную конференцию и выставку «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие – 2023» намечено провести в Ашхабаде 3-4 мая. Это мероприятие – еще одно свидетельство активизации Туркменистана в глобальном транспортном диалоге, дальнейшего продвижения своей транспортной дипломатии, нацеленной на создание эффективной многовекторной системы взаимовыгодных связей, способствующих росту мировой торговли и устойчивому развитию стран и континентов.

Международные транзитно-транспортные коридоры имеют особое значение для континентально замкнутой Центральной Азии, обеспечивая региональным странам выход к мировым рынкам товаров и услуг. И Туркменистан, занимающий выгодное географическое положение на перекрестке евразийских транспортных путей, может служить хабом для всего региона в осуществлении мультимодальных грузоперевозок в различных направлениях.

События последнего времени подтверждают наличие такого потенциала и последовательные шаги, предпринимаемые для его реализации. Так, в рамках прошедшего недавно официального визита Президента Сердара Бердымухамедова в Королевство Бахрейн были достигнуты важные договоренности и подписаны несколько двухсторонних документов в транспортной сфере, имеющие прорывное значение для интеграции транспортной системы Туркменистана в международную транспортно-коммуникационную инфраструктуру. Это Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн, Меморандумы о взаимопонимании между Правительствами двух стран по сотрудничеству в области морского и железнодорожного транспорта, а также предоставление нашей стране статуса партнёра в рамках Глобального Логистического Хаба «Море–Воздух», подтвержденного соответствующим Сертификатом.

Развитие ближневосточного вектора транспортной политики Туркменистана обсуждалось также в Ашхабаде на встрече Президента Сердара Бердымухамедова с заместителем Председателя Кабинета Министров Объединённых Арабских Эмиратов, министром по делам Аппарата Президента ОАЭ Шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном. Как отмечалось на переговорах, в рамках формирования многовекторной транспортной системы в Туркменистане расширяется инфраструктура морской транспортной сети, ведётся масштабное строительство новых автомобильных, воздушных и железнодорожных транспортных центров и коридоров. Разрабатываемые в стране масштабные проекты по транспортным системам открывают широкие перспективы для налаживания отношений с зарубежными партнёрами, в том числе с известными компаниями ОАЭ. В частности, Международный морской порт Туркменбаши, служащий важным звеном международных транзитно-транспортных коридоров, позволяет наладить логистические цепочки с портами на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

Транспортный потенциал Туркменистана активно представляется на различных международных площадках. На онлайн-встрече, организованной недавно Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Торгово-промышленной палатой жудеца Прахова Румынии, представители Ассоциации «Туркмен Логистика» рассказали о своей деятельности, подчеркнули растущую роль Туркменистана в качестве транспортно-логистического хаба в евразийских грузоперевозках. Отмечая значимость проекта транзитно-транспортного коридора «Каспийское море – Чёрное море», участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем развитии диалога между бизнес-кругами обеих стран в целях наращивания взаимовыгодного партнёрства и увеличения грузопотока.