Среда, 1 Марта 2023 15:37

АрмИнфо.Обращение Армении в ЕС о дислокации гражданской миссии ЕС вдоль границы на более длительный период исходило из нужд государства. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Саркис Ханданян.

В этом ключе он напомнил, что суверенная территория Армении в течение 2021 и 2022гг. трижды подвергалась военному нападению со стороны Азербайджана. <Оценивая работу миссии в течение 2 месяцев, мы пришли к выводу, что она имеет в определенном смысле стабилизирующую роль>, - сказал парламентарий.

Ханданян подчеркнул, что более длительная дислокация миссии ЕС вдоль границы может поспособствовать формированию мирной среды и создать дополнительные гарантии безопасности.

<Не хочу переоценивать, поскольку это гражданская миссия. Но мы видим, , повторюсь, что она имеет стабилизирующую роль>, - отметил он.

Депутат подчеркнул, что у Армении нет никакого желания становиться ареной для геополитических столкновений. <Всем нашим партнерам известно о природе наших отношений с другими партнерами, о чем мы им по различным каналам сообщаем>, - заметил он.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. В состав гражданской миссии ЕС в Армении включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. 20 февраля с.г. Европейский Союз разместил новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Штаб-квартира миссии находится в Ехегнадзоре