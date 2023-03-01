Среда, 1 Марта 2023 15:35

АрмИнфо. Через 15-20 лет армянe в Армении будут в меньшинстве. Подобное мнение выразил российский политический деятель, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Эксперт констатировал, что в последнее время часто говорят о том, что примирение Армении и Турции - процесс неизбежный.

По его словам, ошибочно полагать, что Армения повторит судьбу Аджарии, которая на сегодняшний день полностью куплена турками.

< Дело в том, что турки относятся к аджарцам хорошо. Но отношение к армянам будет совершенно другое.

Будет приложено максимум усилий для вытеснения армян из Армении. Так, армянское население будет исчезать. Не нужно верить в сказки о том, что турки изменились. Сближение с Турцией станет концом для Армении>, - резюмировал Багдасаров.

Напомним, что о запуске процесса нормализации армяно-турецких отношений сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. С тех состоялось 4 раунда переговоров спецпредставителей двух стран.