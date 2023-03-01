Среда, 1 Марта 2023 14:30

АрмИнфо.Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во вторник призвала Азербайджан уважать международное право и восстановить свободное передвижения по дороге, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом (дорога Горис-Степанакерт­ред.) в соответствии с решением международного суда от 22 февраля.

Дипломат напомнила, что решение обязательное для Азербайджана и его надо уважать.

Вместе с тем, Колонна добавила, что Франция принимает участие в миссии ЕС на территории Армении, которая касается вопросов безопасности и контактов между двумя странами.

При этом глава МИД Франции отметила важность деятельности Международного комитета красного креста (МККК) в решении гуманитарных вопросов.

<Приоритетом остается разблокирование коридора, диалог между Баку и Ереваном. Мы с партнерами по ЕС и США готовы быть полезными. Азербайджан должен уважать международное право и восстановить свободное передвижение, как этого потребовал Международный суд>, - резюмировала дипломат, в ходе своего выступления во французском законодательном органе 28 февраля.

Напомним, что единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах, остается заблокированной уже 80 дней. Всё это происходит на фоне очевидного бездействия международного сообщества.