Среда, 1 Марта 2023 13:37

АрмИнфо. К Международному женскому дню в Армении впервые представят проект PIAF SYMPHONIQUE, в рамках которого состоится концерт известной французской певицы и актрисы Натали Лермитт в сопровождении Национального филармонического оркестра Армении (дирижер Эдуард Топчян).

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, Натали Лермитт исполнит перед армянской публикой песни великой французской певицы-шансонье Эдит Пиаф, которая является одним из символов Франции начала XX века.

Аранжировку для оркестра подготовил талантливый музыкант Набуюки Накадзима, который примет участие в концерте в качестве пианиста. В концертной программе выступит также аккордеонист Фредерик Виале.

Согласно источнику, проект PIAF SYMPHONIQUE представляли лучшие оркестры мира. Режиссер проекта Гил Марсалла.

Концерт состоится при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении 8 марта, в 19:30, в концертном зале Арама Хачатуряна.