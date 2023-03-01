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АрмИнфо. К Международному женскому дню в Армении впервые представят проект PIAF SYMPHONIQUE, в рамках которого состоится концерт известной французской певицы и актрисы Натали Лермитт в сопровождении Национального филармонического оркестра Армении (дирижер Эдуард Топчян).
Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, Натали Лермитт исполнит перед армянской публикой песни великой французской певицы-шансонье Эдит Пиаф, которая является одним из символов Франции начала XX века.
Аранжировку для оркестра подготовил талантливый музыкант Набуюки Накадзима, который примет участие в концерте в качестве пианиста. В концертной программе выступит также аккордеонист Фредерик Виале.
Согласно источнику, проект PIAF SYMPHONIQUE представляли лучшие оркестры мира. Режиссер проекта Гил Марсалла.
Концерт состоится при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении 8 марта, в 19:30, в концертном зале Арама Хачатуряна.
|Ряд общественных организаций Армении выступили против освоения и эксплуатации золотоносного рудника <Амулсар>
|Никол Пашинян: Для улучшения демографической ситуации необходимо создание инфраструктур для повышения качества жизни и обеспечения благоприятной среды
|Премьер Армении: начался процесс разработки новой стратегии борьбы с коррупцией
|Пашинян: Армения передала Азербайджану проект регламента работы рабочих комиссий по делимитации границы
|Спецпредставитель ЕС назвал встречу представителей Степанакерта и Баку обнадеживающей
|СНБ Армении продолжает усилия по эвакуации тел двух армянских военнослужащих, погибших в ходе прошлогодней сентябрьской вражеской агрессии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Министр: До конца 2026 года во всех школах Армении должны быть задействованы современные лаборатории
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|ЮНЕСКО готова поддержать реализацию реформ, осуществляемых в Армении
|<Нор Зовк> сомневается в непредвзятости правоохранительных органов
|Землетрясение в Грузии ощутили и в Армении
|Посол: США готовы продолжать поддерживать экономическую и политическую повестку Армении
|Туркменистан в глобальном транспортном диалоге
|Захарова назвала <хамством> попытки Запада внедриться в ситуацию на Южном Кавказе
|Саргис Ханданян: Гражданская миссия ЕС в Армении имела стабилизирующую роль
|Семен Багдасаров: Сближение с Турцией станет концом для Армении
|Глава МИД Франции призвала Азербайджан восстановить движение по дороге Степанакерт-Горис
|Степанакерт и Баку продолжают прямые переговоры при посредничестве России для разблокировки единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром
|Песни великой французской певицы-шансонье Эдит Пиаф исполнят в Ереване к Международному женскому дню
|Виновные в событиях 1 марта 2008 года до сих пор не наказаны - Пашинян
|Глава МИД Армении выразил соболезнования Греции
|Борьба 1 марта 2008 года достигла своей цели - Пашинян
|Генсек ОДКБ и председатель МКВЭС ОДКБ обсудили вопросы военно-экономического сотрудничества
|Владелец, директор и главбух супермаркетов "Нор Зовк" задержаны за неуплату налогов примерно на $10,3 млн.
|Я думал, что больше никогда не увижу своих родителей: доклад Защитникa прав Арцаха и Фонда "Татоян" о положении детей в Арцахе
|В Риме состоялись армяно-итальянские межмидовские консультации
|В Армении будет применен электронный механизм контроля за семейным насилием
|ANCA запрашивает у США помощь для Арцаха в размере $75 миллионов на 2024-ый финансовый год
|В Армении поминают жертв событий 1 марта 2008 года
|Маркедонов: Визит Лаврова в Баку - сигнал всем <заинтересованным сторонам> о важности Кавказского региона для российских интересов
|Арарат Мирзоян: Не может быть иерархии страданий, основанной на геополитических соображениях и интересах
|CBP провела в Армении ряд встреч для обсуждения возможностей сотрудничества в вопросах пограничной безопасности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В бюро АРФД обеспокоены увольнением Варданяна с поста госминистра Арцаха
|В Армении будет применен пятиуровневый механизм утилизации мусора
|Байрамов рассказал, когда между Арменией и Азербайджаном была запущена <онлайн дипломатия>
|Лавров: ЕС откровенно злоупотребляет отношениями с Арменией и Азербайджаном, продавливая свою сомнительную миссию
|Глава МИД Туркменистана провел переговоры с казахстанским коллегой в Астане Orient Link: https://orient.tm/ru/post/47967/glava-mid-turkmenistana-provel-peregovory-s-kazahstanskim-kollegoj-v-astane
|Лавров: Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года не предусматривает установление КПП в Лачинском коридоре
|Глава МИД России воздержался от оценки арбитражного процесса, инициированного Азербайджаном против Армении
|Лавров: Ереван пока не дал окончательного согласия на проведение встречи глав МИД Армении и Азербайджана под эгидой Москвы
|Спикер армянского парламента считает излишней нервную реакцию Москвы на происходящие в регионе события
|Лавров: В Баку много говорили о мерах по укреплению мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе
|Призывы и действия, направленные против суверенитета государства, станут в Армении уголовно наказуемыми
|Спикер НС РА: Глава Азербайджана озвучивает одно, потом выясняется, что речь идет о другом
|Эксперты ООН по использованию наемников высоко оценивают внутреннюю правовую базу в Армении и призывают к усилению надзора
|В Армении будет значительно повышена заработная плата прокуроров
|Папикян провел совещание на тему неуставных отношений в одном из армейских корпусов ВС РА
|В Иране начались крупномасштабные учения военно-воздушных сил страны
|В СНБ Армении будет внедрена система аттестации сотрудников
|Алиев Лаврову: Надеюсь, 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
|Глава МИД Армении и Верховный комиссар ООН по делам беженцев отметили неотложность решения гуманитарного кризиса в Арцахе
|Арарат Мирзоян и Татьяна Валовая обсудили текущую ситуацию в регионе
|Руководство Арцаха почтило память жертв сумгаитских погромов
|Заруи Наxшкарян: То, что делает человек, никогда не бывает без последствий
|Степанакерт: Погромы в Сумгаите стали основой для возрождения нетерпимости и ненависти в отношении армян в Азербайджане
|Глава МИД Армении рассказал Верховному комиссару ООН об азербайджанской агрессии
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|Сергей Лавров встретился с Ильхамом Алиевым
|Читать больше
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