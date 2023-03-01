Среда, 1 Марта 2023 13:32

АрмИнфо. Дело 1 марта 2008 года по трагическим событиям в Ереване, раскрыто, однако виновные пока что не наказаны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 марта в беседе с журналистами.

"По самым различным причинам, в том числе вам известным правовым решениям (они не наказаны -ред.). Но то, что до сих пор убийцы не обнаружены, еще не означает, что этого не будет. Самая большая проблема, или одна из них - по материалам уголовного дела обосновано, доказано, что следствие сразу после 1 марта 2008 года не только не приложило усилий для раскрытия преступления, но и всеми силами пыталось осложнить или сделать его невозможным", - сказал он.

К примеру, как указал Пашинян, собранные на месте событий гильзы в ходе расследования были заменены. Таких примеров много, сказал он. При этом, премьер уверен, что нужно добиться полноценного раскрытия дела.

Что касается его раннего заявления о том, что дело раскрыто, Пашинян отметил, что повторяет это и сейчас. Уголовное дело было прекращено из-за правовых комментариев, и эта проблема находится в другой плоскости, пояснил он.

"Когда я говорю раскрыто, то известно, какие шаги, в какой последовательности делались. Давайте не забывать, что было выяснено в рамках уголовного дела. Выяснилось, что были созданы отряды, незаконные выплаты, что это было сделано под прикрытием армии", - сказал Пашинян.

Глава кабмина отметил, что основные ответственные были в суде, но возникли "всем известные обстоятельства". При этом, как подчеркнул премьер, он не желает комментировать "не подлежащие обжалованию правовые решения". "Решение принято, и мы все должны принять это к сведению", - заявил он.

Вместе с тем Пашинян настаивает, что дело 1 марта раскрыто, в том числе и работа всей цепочки, кроме непосредственных исполнителей.

Напомним, что 15 лет назад после прошедших 19 февраля очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который также баллотировался на выборах, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 получили ранения различной степени тяжести.

17 августа 2018 года Никол Пашинян заявил, что дело о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване полностью раскрыто. "Повторю еще раз и скажу это со всей ответственностью: нет варианта, чтобы кто-либо из преступников, их главарей смог бы избежать ответственности. Нет такого варианта", - подчеркнул он.