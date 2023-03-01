Среда, 1 Марта 2023 13:30

АрмИнфо. Борьба 1 марта 20008 года не прошла зря, а жертвы достигли своей цели, поскольку сегодня фальсификация выборов в Армении - перевернутая страница, к которой возвращения не будет. Гарантом этого является не власть и не политические силы, а народ. Подобное мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 марта на открытии памятника <Воздействие и противодействие>, посвященного памяти жертвам массовых беспорядков в Ереване, скульптором которого является Альберт Варданян, участник событий 2008 года.

По словам Пашиняна, эта дата не должна восприниматься как день траура. Народ Республики Армения, наконец-таки, после 30 лет независимости уточнил свои цели - видение жить свободно в созидательном обществе в независимой, суверенной и сильной стране, отметил он.

Как считает премьер, почти 30 лет независимости были потрачены зря, поскольку за этот период Армения должна была укреплять независимость и государство, строить госинституты и развивать экономику. "События 1 марта являются не причиной, а следствием, все наши проблемы не являются причиной, а следствием. Это, в некоторой степени, является следствием нашей беззаботности, нашей чрезмерной готовности к компромиссам и толерантности ко многим явлениям", - сказал он.

Напомним, что 15 лет назад после прошедших 19 февраля очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который также баллотировался на выборах, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 получили ранения различной степени тяжести.