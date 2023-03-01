Среда, 1 Марта 2023 13:29

АрмИнфо. Состоялась встреча Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с заместителем председателя Правительства России - министром промышленности и торговли, председателем Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ Денисом Мантуровым.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, участники встречи отметили, что одним из самых востребованных направлений взаимодействия в формате ОДКБ является военно-экономическое сотрудничество. <Сегодня создана достаточная и прочная нормативная правовая основа для развития практического взаимодействия предприятий отечественного ОПК с предприятиями оборонного сектора в государствах - членах Организации> - отметил Денис Мантуров.

Имангали Тасмагамбетов подчеркнул важность взаимодействия в этом направлении и акцентировал внимание, что из порядка шести десятков принятых к настоящему времени в рамках Организации документов со статусом межгосударственных договоров (соглашения, протоколы), около 30 процентов регламентируют именно вопросы развития военно-экономического сотрудничества.

<Необходима реализация практических мер по формированию многосторонней кооперации предприятий ОПК (ВПК) государств - членов ОДКБ по совместной разработке и производству вооружения и военной техники, созданию сервисных центров по их техническому обслуживанию и ремонту>, - сказал Генеральный секретарь ОДКБ. По его мнению, складывающаяся геополитическая ситуация в современном мире и все возрастающая напряженность наглядно показывают, что необходимость объединения имеющегося потенциала предприятий ОПК (ВПК) государств - членов ОДКБ сегодня приобретает особое значение.

Имангали Тасмагамбетов проинформировал о проводимой Секретариатом

ОДКБ работе по подготовке XXI заседания МКВЭС, проведение которого планируется в конце апреля текущего года в столице Таджикистана в городе Душанбе. Кроме того, стороны обсудили проведение в 2024 году Конгрессно-выставочного мероприятия Организации Договора о коллективной безопасности - <Международный форум обеспечения коллективной безопасности <Интерполитех>. Проведение данного форума под эгидой ОДКБ будет проходить впервые в соответствии с Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2022 года. Генеральный секретарь ОДКБ отметил важность активного участия Российской стороны в его подготовке и организации.