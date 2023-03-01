Среда, 1 Марта 2023 13:28

АрмИнфо.За последние 5 лет сеть супермаркетов "Нор Зовк" уклонилась от уплаты налогов примерно на $10,3 млн, сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

Напомним, что 22 февраля сразу после обысков в сети супермаркетов <Нор Зовк> налогово- таможенный орган заявил, что компания скрывала реальный оборот реализации. В частности, сообщалось, что ООО <Нор Зовк> с применением современных информационных технологий и посредством вмешательства в программу контрольно-кассовых аппаратов предоставляет покупателям чеки ККА с фискальным номером, однако информацию на чеках о суммах, выплачиваемых за некоторые покупки, не отправляет в налоговый орган. В результате, компания скрывает оборот реальной реализации, не рассчитывает и не выплачивает в бюджет налоги в особо крупных размерах. В ответ в компании заявили, что налоговики нагрянули с обыском вслед за открытием нового супермаркета <Нор Зовк> в Нор-Норке.

Как отмечается в сообщении следственного органа, в рамках предварительного расследования установлены ряд "существенных обстоятельств преступного механизма совершения явных налоговых злоупотреблений". В частности, собственник 100% акций компании "Нор Зовк" А.А.. по предварительному сговору с ответственными лицами компании директором Р.А. и главным бухгалтером С.С., в целях неуплаты налогов в особо крупных размерах - в размере 4, 1 млрд драмов РА, в 2019-2023 гг. внесли искаженные данные в налоговые расчеты компании. Для этого было привлечено ООО, работающее в сфере программного обеспечения, которое по заданию собственника ООО "Нор Зовк" и за вознаграждение предоставило соответствующие информационно-технические средства для совершения преступления.

На основании фактических данных, полученных в ходе следствия, органом, ведущим производство, было представлено ходатайство прокурору, осуществляющему производство, в отношении владельца ООО "Нор Зовк" А.А., директора предприятия Р.А., главного бухгалтера С.С и В. С. - владельца ООО, работающего в сфере программного обеспечения, за содействие в совершении указанных преступных деяний, которое было удовлетворено. Следствие продолжается. Отметим, что сеть супермаркетов "Нор Зовк" начала свою деятельность в 1999 году, когда в столице по адресу ул. Налбандяна, 102 был открыт первый продуктовый магазин. В настоящее время в ней действуют 28 супермаркетов.