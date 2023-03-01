Среда, 1 Марта 2023 13:27

АрмИнфо.Защитник прав Арцаха и Центр Права и Справедливости Фонда "Татоян" опубликовали новый отчет на английском языке о положении детей в Арцахе. В отчете констатируется, что дети Арцаха вот уже 79 дней живут в нечеловеческих условиях, которые невозможно описать словами.

Защитник прав Арцаха провел работы по собиранию фактов в Арцахе, а Центр Права и Справедливости Фонд "Татоян" - в Армении. Доказательства были собраны и проанализированы в новом совместном докладе на английском языке, в котором показаны нарушения прав детей так называемыми <экоактивистами>, которые перекрыли единственную дорогу связывающую Арцах с Арменией и внешним миром. В частности, в докладе зафиксированы все медицинские, психологические и социальные проблемы, возникшие в результате незаконных действий Азербайджана в отношении детей. Всего несколько примеров.

Согласно последним данным, опубликованным Министерством здравоохранения Арцаха, <в последнее время из-за постоянного стресса, вызванного неопределенностью и угрозами, исходящими от азербайджанской преступной деятельности, в Арцахе отмечается рост нервно-психических проблем среди взрослых и особенно детей по сравнению с прошлым годом, что выразилось в увеличении на 46% обращений детей к неврологам и психологам и на 47% обращений взрослых. <Многие дети до сих пор разлучены от своих семей из-за перекрытия дороги, что приводит к серьезным психологическим проблемам. Есть дети, которым нужны специальные лекарства, которых в Арцахе найти невозможно. Сезон гриппа и острых респираторных инфекций характеризуется высокой заболеваемостью детей, лечение которых затруднено при отсутствии антибиотиков.

Больным детям приходится проходить через дополнительные лишения, тем более, что газ и электричество регулярно отключают. Отсутствие детских смесей поставило родителей и детей перед дополнительными проблемами. Запасы еды почти исчерпаны. Согласно словам одного из детей, представленных Защитнику прав человека Арцаха, при выезде из Армении в Арцах через перекрытую дорогу, когда люди, которых они объявили <экоактивистами>, вошли в детский автобус и терроризировали их, он имел психологические проблемы и страх, он думал, что они будут переведены в подконтрольный Азербайджану город Шуши и никогда больше не смогут увидеть своих родителей>,- говорится в сообщении. При составлении доклада важное содействие предоставили международные адвокаты Гаро Газарян и Гарник Керконян. Совместный доклад, подготовленный на английском языке, будет направлен в международные структуры, представлен в государственные органы и специализированные организации РА. Ссылка: https://bit.ly/3mdImg7 (https://bit.ly/3mdImg7) .