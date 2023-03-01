Среда, 1 Марта 2023 13:27

АрмИнфо.В Риме состоялись политические консультации между министрами иностранных дел Армении и Италии. С армянской стороны консультации провел заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, с итальянской стороны - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириэли.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе консультаций стороны высоко оценили политический диалог между двумя странами и обсудили широкий круг вопросов двусторонней армяно- итальянской повестки. Касаясь перспектив экономического сотрудничества, стороны выразили готовность предпринять шаги в направлении расширения экономических связей. Также обсуждалось сотрудничество в культурной, образовательной и научной сферах.

Стороны затронули ряда международных и региональных вопросов, в том числе расширенного партнерства Армения-ЕС, обсудили возможности взаимной поддержки в рамках международных организаций, подчеркнули важность проведения периодических политических консультаций. Паруйр Ованнисян представил сложную ситуацию с безопасностью в регионе, а также приверженность и усилия Армении по установлению мира. Замминистра отметил тяжелые гуманитарные последствия продолжающейся блокады Лачинского коридора и подчеркнул важность выполнения соответствующего решения Международного Суда.

В рамках визита в Рим Паруйр Ованнисян также провел встречи с вице-президентом Сената Италии Джаном Марко Чентинайо и председателем комитета по внешним связям Палаты депутатов Джулио Тремонти.