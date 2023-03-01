Среда, 1 Марта 2023 11:00

АрмИнфо.В Армении при принятии решений о вмешательстве в дела, связанные с семейным насилием, будет применен и электронный механизм контроля. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 1 марта в первом чтении обсуждает представленные правительством РА поправки в законе "О предотвращении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении согласия в семье".

По словам заместителя министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, в настоящее время применяются два основных механизма защиты жертв семейного насилия. Один из них касается незамедлительного вмешательства в принятии решений, а второй - в принятии решения о защите жертв семейного насилия. В первом случае речь идет о принятии решения со стороны сотрудников полиции, а во втором - в судебном порядке. Теперь предлагается к этим двум механизмам добавить и механизм электронного контроля, что предполагает применение электронного устройства в семье жертвы семейного насилия. Устройство при очередном случае семейного насилия направит в правоохранительные органы соответствующий сигнал. Данный механизм довольно эффективно используют США, Канада, Франция, Грузия, Испания. Несмотря на отсутствие в Армении практики электронного контроля за семейным насилием, тем не менее, практика применения подобного механизма по другим направлениям имеется. Речь, в частности, идет о случаях домашнего ареста, которые с 1 января 2023 года успешно применяются в республике. Применение механизма электронного контроля предусматривает проведение предварительных работ, в том числе, организацию открытого конкурса, закупок и т.д. Предусмотрено, что правительство РА в течение шести месяцев с момента принятия документа установит порядок применения нового механизма контроля за семейным насилием.

Замминистра сообщила, что в 2022 году было получено 1547 сообщений о семейном насилии, из которых по 556 сообщениям была применена форма ответственности в виде предупреждения, по 619 случаям было принято решение о незамедлительном вмешательстве, и по 6 случаям - решение о защите в судебном порядке, составлены 1175 учетных карт в отношении лиц, совершивших насилие в семье.