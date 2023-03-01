Среда, 1 Марта 2023 10:54

АрмИнфо. В Армянском национальном комитете Америки рассказали о приоритетах деятельности с Палатой представителей и Сенатом в направлении предоставления помощи США в 2024 финансовом году.

Так, согласно сообщению ANCA просит присваивателей Палаты представителей и Сената - особенно те, которые работают в подкомитетах по государству, иностранным операциям и смежным программам, финансировать программы прямой гуманитарной помощи в Арцахе, запретить продолжение военной помощи США Азербайджану и привлечь к ответственности режим Алиева за военные преступления, антиармянскую агрессию и продолжающуюся блокаду Арцаха. Приоритеты политики для Арцаха, Азербайджана и Армении представлены ниже.

В Организации напомнили, что начиная с 1998 финансового года Конгресс начал направлять прямую помощь США в Арцах в виде материнского здоровья, чистой питьевой воды и спасательного разминирования от HALO Trust.

ANCA подчеркивают, что после нападения Азербайджана на Арцах в 2020 году и для решения кризиса, возникшего в результате длительной блокады региона Азербайджаном, эта программа помощи должна быть существенно расширена для удовлетворения гуманитарных потребностей и потребностей в восстановлении, с которыми сталкиваются семьи в Нагорном Карабахе. ANCA запрашивает для Арцаха 75 миллионов долларов.

В частности: помощь беженцам - 20 000 000 долларов США; продовольственная безопасность- 15 000 000 долларов США; энергетическая безопасность - 10 000 000 долларов США; образование - $10 000 000; здравоохранение - 10 000 000 долларов США; вода/санитария: 5 000 000 долларов США; реабилитация - 3 000 000 долларов США; разминирование/НРБ - 2 000 000 долларов США.

При этом ANCA продолжает выражать свое возмущение безрассудным и безответственным решением администрации Байдена продолжить военную помощь США Азербайджану после нападения на Арцах в 2020 году, его нападений и оккупации суверенной территории Армении, а также продолжающейся блокады Нагорного Карабаха. ANCA утверждает, что отправка военной помощи США в Баку, включая Раздел 333 (Наращивание потенциала), Иностранное военное финансирование и Международное военное образование и обучение, существенно увеличивает запасы техники, тактические возможности и наступательные возможности Баку, а также высвобождает государственные ресурсы для возобновления трансграничных действий как против Арцаха, так и против Армении. В дополнение к материальному влиянию оказания военной помощи на способность Азербайджана вести агрессивную войну против армянского народа, продолжение военной помощи США рассматривается Азербайджаном как зеленый свет для возобновления агрессии против Армении и Арцаха.

В свете продолжающейся блокады Арцаха со стороны Азербайджана и вызванного этими действиями гуманитарного кризиса, который, по мнению администрации, подрывает перспективы мира в регионе, ANCA подчеркивает, что администрация должна строго соблюдать 907 поправку (запрет на поставку вооружения - ред.), а Конгресс, со своей стороны, должен отменить полномочия президента, у которого есть возможность приостанавливать его действия, и ввести законодательные запреты на любую новую военную помощь США или помощь в сфере безопасности Азербайджану.

По части помощи Армении, в Организации отметили, что с учетом существующих региональных угрозы, ANCA требует от политиков срочно поставить безопасность и жизнеспособность Арцаха и Армении выше внутренних программ и программ реформ.