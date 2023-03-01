Среда, 1 Марта 2023 10:53

АрмИнфо.С минуты молчания в память о жертвах событий 1 марта 2008 года началось сегодняшнее заседание Национального Собрания Армении.

<Предлагаю почтить память жертв событий 1 марта>, - сказал председатель Национального Собрания РА.

Напомним, что 15 лет назад после прошедших 19 февраля очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который также баллотировался на выборах, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 получили ранения различной степени тяжести.