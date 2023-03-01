Среда, 1 Марта 2023 10:52

АрмИнфо.Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО, политолог Сергей Маркедонов представил краткие тезисы по итогам визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку.

Так, эксперт отметил, что для любого визита крайне важно объяснение его повода. В этом ключе он задался вопросом, что же привело российского министра в Баку в феврале 2023 года? <Визит приурочен к годовщине подписания двусторонней Декларации о стратегическом взаимодействии. Напомню, что этот документ был подписан в Москве практически синхронно с признанием Россией независимости <народных республик> Донбасса. До 2022 года РФ называла Азербайджан стратегическим партнером. Год назад Владимир Путин и Ильхам Алиев заявили о <новом этапе> развития двусторонних отношений. Азербайджан, не будучи членов ЕАЭС и ОДКБ, получил статус союзника. Во внешней политике символы играют немалую роль>, - отметил он.

По его словам, помимо поводов не меньшую важность представляет и контекст. <Мы видим, что армяно-азербайджанское урегулирование, ранее остававшееся уникальной площадкой кооперации между Россией и Западом, превратилось в поле жесткой конкуренции. Переговоры между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым при посредничестве Энтони Блинкена на полях Мюнхенской конференции по безопасности - лучшее тому свидетельство. Добавим к этому и попытки Еревана проводить диверсифицированный внешнеполитический курс. Чего стоит одно только размещение миссии наблюдателей ЕС на территории Армении на два года. Все это беспокоит Москву>, - считает политолог.

Маркедонов полагает, что в нынешних условиях между РФ и Азербайджаном появились такие общие точки, как неприятие <европеизации> Кавказа и формата Минская группа ОБСЕ минус. <Визит главы российского МИД в Баку- сигнал всем <заинтересованным сторонам> о том, что Москва по-прежнему считает Кавказ важным регионом для своих интересов. И ее политика может корректироваться с учетом новых условий.

Означает ли укрепление кооперации между Россией и Азербайджаном некий новый <геополитический разворот>, полную <смену вех> в подходах Кремля? Совсем не уверен>, - убежден эксперт.

Он обратил внимание на то, что Азербайджан за прошедший год не стал ближе к РФ в том, что касается его отношений с Украиной (вопрос территориальной целостности здесь имеет особую важность). Маркедонов подчеркнул, что не так давно из уст Владимира Зеленского прозвучали комплементы в адрес его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

<Баку не отказывается и от кооперации с Западом в энергетической сфере. Между тем, и ЕС, и США рассматривают Азербайджан как важную альтернативу российскому <энергоимпериализму>. Конечно же, среди ближайших планов Баку не значатся присоединение к ОДКБ и ЕАЭС. Как не значится и <заморозка> отношений с Вашингтоном и Брюсселем. Да и на карабахском направлении азербайджанская сторона предпочитает тактику <ускорения>>,- констатировал политолог.

Однако, продолжил российский эксперт, сегодня для Кремля важно так или иначе затормозить <интернационализацию> Кавказа, сохранив свою особую роль модератора в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. <Правда, коллизии в отношениях с двумя закавказскими союзниками все равно сохраняются>, - резюмировал Маркедонов.