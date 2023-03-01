Среда, 1 Марта 2023 10:49

АрмИнфо.Состоялся первый официальный визит в Республику Казахстан Государственного секретаря США Энтони Блинкена.

В рамках встречи Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с Энтони Блинкеном стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, а также подчеркнули важность развития двустороннего политического диалога.

Выражена надежда на дальнейшую интенсификацию всего комплекса отношений между странами, особенно в экономической и инвестиционной сферах сотрудничества.

«Действующие механизмы усиленного взаимодействия – Комиссии по расширенному стратегическому партнёрству и Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам – помогают укреплять двустороннее партнёрство между Казахстаном и Соединенными Штатами», – заявил М. Тлеуберди.

Государственный секретарь отметил твердую поддержку политическим и экономическим реформам Президента РК Касым-Жомарта Токаева, подтвердив готовность к сотрудничеству в сфере демократического развития, укрепления верховенства закона и расширению роли гражданского общества.

Достигнуто взаимное понимание о необходимости учёта интересов сторон в продвижении сотрудничества в области энергетической безопасности, климатических изменений, диверсификации транспортных маршрутов и взаимной торговли в условиях санкционных ограничений.

В тот же день в стенах казахстанского МИД прошла очередная встреча высокого уровня в формате С5+1 с участием Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, Государственного секретаря США Энтони Блинкена и глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и Узбекистана Бахтиёра Саидова.

На министерской встрече был обсужден широкий круг вопросов, включая экономическое и энергетическое сотрудничество, изменение климата, а также контртерроризм.

По итогам переговоров страны С5+1 договорились и далее продолжать обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Сегодня механизм С5+1 зарекомендовал себя в качестве эффективной дипломатической площадки регионального сотрудничества в деле обеспечения многопланового развития Центральной Азии.