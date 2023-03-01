Среда, 1 Марта 2023 10:12

АрмИнфо. Глава Казахстанского государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Днем благодарности!

Этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании.

День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание.

Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение.

В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм!

Убежден, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан.

Желаю всем согражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - говорится в поздравлении Главы государства.

Отметим, что в День благодарности принято выражать благодарность и признательность тем, кто делает добрые дела и помогает людям, а также побудить людей к заботе о своих семьях, близких, друзьях, коллегах и соседях.

Многие казахстанцы проводят этот день в кругу семьи, готовят праздничные угощения, дарят подарки и делают приятные сюрпризы своим близким. В этот день устраивают благотворительные акции в поддержку нуждающихся.

День благодарности предложили учредить на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана в 2015 году. С того момента этот праздник отмечается ежегодно в первый день весны.

Изначально этот праздник касался отношения этносов друг к другу и в первую очередь выражал благодарность казахскому народу, который в 30-50-е годы принял на своей земле людей разных национальностей.