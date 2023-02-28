Вторник, 28 Февраля 2023 22:05

АрмИнфо.Не может быть иерархии страданий, основанной на геополитических соображениях и интересах. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления на 52 заседании Совета ООН по правам человека

В этом ключе он подчеркнул, что защита прав народа Нагорного Карабаха (Арцаха) постоянно игнорировалась. При этом глава МИД отметил, что решимость жителей Нагорного Карабаха свободно пользоваться правами человека осталась неизменной даже после разрушительных, непрерывных волн давления и агрессии со стороны Азербайджана, приведших к гибели тысячи людей, разрушению сотен городов и сел, гражданской инфраструктуры и памятников культурного и религиозного наследия. <Однако международное сообщество оставалось в значительной степени безразличным, в то время как Азербайджан все более воодушевлялся безнаказанностью. Затем эта страна напала и оккупировала территории суверенной Республики Армения>, - сказал Мирзоян.

В такой атмосфере полной безнаказанности Азербайджан, как отметил он далее, продолжает нарушать принципы международных прав человека и международного гуманитарного права. Прошло около 80 дней с тех пор, как Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Азербайджанская сторона также нарушила подачу электроэнергии и регулярно прерывается подача газа. <В результате армяне Нагорного Карабаха стоят на грани гуманитарной катастрофы. При этом Азербайджан на самом высоком уровне заявляет, что может снять блокаду для всех желающих покинуть Нагорный Карабах. Это ни что иное, как замедленная этническая чистка>, - констатировал министр.

Он напомнил, что Международный суд ООН, удовлетворив иск Армении, обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, однако все еще дорога остается закрытой.

<Это преступление продолжается, несмотря также на требование, предъявленное генсеком ООН и Верховным комиссаром по правам человека>, - подчеркнул он.

Точно так же Азербайджан, по словам главы МИД, не расследовал внесудебные убийства, пытки армянских военнослужащих, надругательство над телами погибших армянских военнослужащих, в том числе женских, к чему призывали уполномоченные органы ООН.

Эксперты ООН по правам человека также подчеркнули, что они все еще ожидают получить от Азербайджана <информацию о фактических и юридических причинах задержания военнопленных после прекращения боевых действий, а также о мерах, принятых для информирования семей пропавших без вести об их судьбе и точном местонахождении>.

Завершая свое выступление Мирзоян подчеркнул, что размещение миссии ООН в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе является тем минимумом, который международное сообщество может предпринять в этих условиях. <Механизм ООН по правам человека должен использоваться для спасения жизней, оказания необходимой гуманитарной помощи и защиты прав пострадавших людей>, - резюмировал он.