Вторник, 28 Февраля 2023 22:03

АрмИнфо. Представители Службы таможенного и пограничного контроля США (Customs and Border Protection - CBP ) посетили Армению с целью обсуждения возможностей сотрудничества в вопросах пограничной безопасности. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Армении.

В ходе визита в Армению представители данной структуры встретились с председателем Комитета государственных доходов Рустамом Бадасяном, другими должностными лицами, ознакомились с проводимыми работами в международном аэропорту <Звартноц> и на пропускном пункте <Баграташен> на армяно-грузинской границе, побывали на участке армяно-азербайджанской границы в Ерасхе.

Согласно источнику, международные инициативы CBP нацелены на реализацию международных соглашений для законной торговли и упрощающие пересечение границы.