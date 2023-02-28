Вторник, 28 Февраля 2023 17:45

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 34 на улице Гюльбекняна, жилые дома 12, 12/1, 14 на пр. Комитаса;

в Котайкской области:

11:00-12:30 община Лернанист, дом отдыха “Орран”, компания “Виваселл-МТС”, школа Лернаниста; скотоводческие фермы Раздана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Джрвеж.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 23, 23/1, 23/2, 25 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22, 22/3 на улице В.Папазяна, улицы Ахтанака 5, 6, 8, улица Мецеренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 13-28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частные дома 136-180 на 7-ой улице Норка, ресторан “Энтанекан”, психиатрический центр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

12:00-13:45 частично село Абовян;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично села Ариндж, Джрвеж;

15:00-17:00 село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Ванаовит”, компания “Виваселл-МТС”, воинская часть, комплекс “Кавказ”, ООО ''С.Овакимян”, “Волоран”, “Цовасар”, “Н.Торосян”, “С. Л. Л-газ”, “Эва Мак”, “С.Манукян”, Папян ев Вординер”, “А.Бабоян”, “Зеник Саргсян”, “Мартин Стар”, собственник “А.Арутюнян”, ЗАО “П ев О”;

в Гегаркуникской области:

11:00-12:30 село Цовазард полностью, станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл МТС””, газозаправочная станция “Палуни Айрапетян”, ЧП “Размик Саакян”, ООО “Акватик”, сельский муниципалитет Цовазарда, почтовое отделение “Айпост”, ЧП “Оник Гаспарян”, насосная станция “Джрмуга”, ООО “Тарзу Левон”, школа Цовазарда;

11։00-14։00 община Гагарин полностью, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, “Гагарин”, ЗАО “Гагарини артадракан база”, ООО “ХКХ-Агроспасаркум”, “Ди Ви Эйч”, “Арт Га”, ЧП ''Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-14:00 больница, родильный дом, улицы Анкахутяна, Баграмяна, Туфагорцнери и прилегающие территории в городе Артик.