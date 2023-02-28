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АрмИнфо. В контексте последних политических процессов, происходящих вокруг Арцаха, и в частности снятие с должности госминистра Рубена Варданяна, вопреки представленным объяснениям и обоснованиям, вызывают множество вопросов и опасений. Игнорирование общественных настроений и принятие решения без консенсуса ведущих политических сил, вне зависимости от причин, недопустимо само по себе. Об этом говорится в заявлении бюро АРФ <Дашнакцутюн>.
В АРФД видят проблему в правильности принятых решений с точки зрения сопротивления Арцаха. <С самого начала было известно, что назначение Рубена Варданяна на пост госминистра встретит серьезное противодействие со стороны определенных кругов в Азербайджане, Армении и Арцахе. Так и произошло, когда диктатура Алиева и правительство РА одновременно оказали давление на Арцах для отстранения Рубена Варданяна с занимаемой должности. Такое отношение недопустимо и является самым большим ударом по внутреннему единству Республики Арцах>, - отметили в АРФД.
В Бюро добавили, что вопреки реалиям, в Арцахе удалось зафиксировать положительные сдвиги, сохранив в неприкосновенности дух надежды и борьбы.
<В последние месяцы все армяне высоко оценили стойкость и волю арцахских армян. Мы все должны сыграть свою роль в превращении этой надежды в победы. Ежедневная последовательная работа по четкому формулированию средств достижения целей, какими бы трудными они ни были, не может оставаться бесплодной. Борьба за противоречивые внутренние и внешние программы, достоинство и существование армян должна продолжаться.
АРФД верит в силу единства Армения-Арцах-Диаспора и будет и впредь всеми возможностями поддерживать сопротивление и борьбу>, - говорится в заявлении Бюро.
Отметим, что Рубен Варданян был снят с должности 23 февраля. Это было одним из требований руководства Азербайджана.
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|Глава МИД Армении и Верховный комиссар ООН по делам беженцев отметили неотложность решения гуманитарного кризиса в Арцахе
|Арарат Мирзоян и Татьяна Валовая обсудили текущую ситуацию в регионе
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|Зампред РПА: Пашинян и Алиев ужасно торопятся, и онлайн формат переговоров - одно из ярких тому доказательств
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|Представители молодежного крыла АРФ Дашнакцутюн в США пресекли распространение лжи о так называемом <ходжалинском геноциде>
|Парламентарии Нидерландов призвали главу МИД предпринять шаги в направлении снятия блокады Азербайджаном Лачинского коридора
|Посольство США: Лачинский коридор должен быть полностью открыт для частных и коммерческих перевозок
|ВСС Армении прекратил полномочия судьи Заруи Нахшкарян
|Армения и Россия будут сотрудничать в области обеспечения информационной безопасности
|Асмик Акопян назначена генсеком Министерства образования, науки, культуры и спорта
|МИД Армении: Спустя 35 лет после сумгаитских погромов, около 80 дней, Азербайджан незаконно блокирует Лачинский коридор
|Формируется довольно опасная среда, которая представляет серьезную угрозу Армении и Арцаху - депутат
|Посольство США: мы вместе с армянами вспоминаем всех, кто погиб в Сумгаите в 1988 году
|Тойво Клаар видит позитивные подвижки по ситуации вокруг Бердзорского коридора
|Президент РА: Кровавые события в Сумгаите наглядно продемонстрировали проводимую властями Азербайджана политику
|Высшее политическое руководство Армении почтило память жертв сумгаитской трагедии
|Общественная палатa стран ЕАЭС потребовала от Азербайджана разблокировать единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с внешним миром
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|"Армения связана с Россией тысячами нитей, и официальные лица ЕС это прекрасно знают"
|Омбудсмен: Политику Азербайджана следует рассматривать как элемент армянофобской политики, направленной на этническое очищение Арцаха
|Достигнута договоренность о полном восстановлении электро- и газоснабжения Арцаха
|Генсек ООН: решение Международного Суда обязательны к исполнению
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