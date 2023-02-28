Вторник, 28 Февраля 2023 17:45

АрмИнфо. В контексте последних политических процессов, происходящих вокруг Арцаха, и в частности снятие с должности госминистра Рубена Варданяна, вопреки представленным объяснениям и обоснованиям, вызывают множество вопросов и опасений. Игнорирование общественных настроений и принятие решения без консенсуса ведущих политических сил, вне зависимости от причин, недопустимо само по себе. Об этом говорится в заявлении бюро АРФ <Дашнакцутюн>.

В АРФД видят проблему в правильности принятых решений с точки зрения сопротивления Арцаха. <С самого начала было известно, что назначение Рубена Варданяна на пост госминистра встретит серьезное противодействие со стороны определенных кругов в Азербайджане, Армении и Арцахе. Так и произошло, когда диктатура Алиева и правительство РА одновременно оказали давление на Арцах для отстранения Рубена Варданяна с занимаемой должности. Такое отношение недопустимо и является самым большим ударом по внутреннему единству Республики Арцах>, - отметили в АРФД.

В Бюро добавили, что вопреки реалиям, в Арцахе удалось зафиксировать положительные сдвиги, сохранив в неприкосновенности дух надежды и борьбы.

<В последние месяцы все армяне высоко оценили стойкость и волю арцахских армян. Мы все должны сыграть свою роль в превращении этой надежды в победы. Ежедневная последовательная работа по четкому формулированию средств достижения целей, какими бы трудными они ни были, не может оставаться бесплодной. Борьба за противоречивые внутренние и внешние программы, достоинство и существование армян должна продолжаться.

АРФД верит в силу единства Армения-Арцах-Диаспора и будет и впредь всеми возможностями поддерживать сопротивление и борьбу>, - говорится в заявлении Бюро.

Отметим, что Рубен Варданян был снят с должности 23 февраля. Это было одним из требований руководства Азербайджана.