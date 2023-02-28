Вторник, 28 Февраля 2023 17:43

АрмИнфо.В Армении будет применен пятиуровневый механизм по утилизации отходов мусора. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 28 февраля в первом чтении обсуждает поправки в законе <О вывозе мусора и санитарной очистке> и в Кодексе об административных правонарушениях.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Ваче Тертерян, с принятием пакета ожидается, что совершенствование законодательного поля в сфере вывоза мусора создаст институциональную основу для решения проблемы по утилизации отходов. Тертерян подчеркнул, что в настоящее время в Котайкской и Гегаркуникской областях реализуется программа по строительству полигонов по утилизации твердых отходов. Он отметил, что уже открыто финансирование по строительству аналогичных полигонов в 8 других областях. После разработки проектно-сметной документации начнется практический этап реализации данной программы. В рамках соглашения между Арменией и ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения приняла на себя обязательства по внедрению стандартов по утилизации твердых отходов, в том числе, сокращение объемов отходов, сбор, транспортировка и безопасная утилизация мусора, а также сортировка пригодных для использования отходов и их переработка.

Пакетом уточнены требования к мусороуборочным и санитарно-очистным сооружениям, связанные с размещением мусора и эксплуатацией полигонов. <Мы также определили экономические стимулы, которые должны быть направлены на упорядоченную сортировку мусора, снижение объемов его образования и проведение мероприятий по применению мер утилизации>, - отметил Тертерян.

Ранее АрмИнфо сообщало, что Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P), которым управляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР - EBRD), предоставит Армении грант на 2 млн. евро на строительство нового полигона твердых бытовых отходов для Гегаркуникской и Котайкской областей. Программа по строительству мусорного полигона является первым проектом ЕБРР в области управления твердыми отходами Армении и направлена на содействие планам правительства РА по модернизации сферы и приведению ее в соответствие с европейскими стандартами. ЕБРР предоставил 3,5 млн евро кредитных средств, который в свою очередь был дополнен грантом в 3,5 млн. евро со стороны инвестиционного инструмента партнерства ЕС. В систему управления твердыми отходами будут включены 8 общин, из коих 7 в Котайкской области и 1 - в Гегаркунике. В 2016 году программа была расширена суверенным кредитом от ЕБРР на сумму в 2 млн евро, которая позволила включить в программу все 7 общин Котайка, в частности, Раздан, Абовян, Нор Ачн, Бюрегаван, Чаренцаван, Егвард, Цахкадзор, а также 5 общин Гегаркуника - Севан, Варденис, Гавар, Мартуни и Чамбарак.

Грант фонда E5P в 2 млн. евро, который дополнит кредит ЕБРР в 2 млн евро, будет направлен на софинансирование сортировочных станций, приобретение грузовых машин по сбору и перевозки мусора, мусорные ящики и другое оборудование и инвентарь. В итоге, общий бюджет программы составит 11 млн евро.