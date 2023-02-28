Вторник, 28 Февраля 2023 17:43

АрмИнфо. После того, как в декабре прошлого года армянская сторона отказалась от участия во встрече в Москве, стороны занялись <онлайн дипломатией>. Об этом 28 февраля в Баку заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на

совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, с первого дня начала работы по проекту мирного договора была согласована модальность процесса. <Она заключалась в том, что периодически проходили встречи делегаций, где обсуждался проект, происходил обмен мнениями, и по итогам готовилась следующая версия документа, она отсылалась другой стороне, потом снова происходила встреча. Состоялись 2 такие встречи. Сейчас из согласованного формата выпадает элемент, связанный с очными встречами.

Чтобы полностью не убивать процесс, азербайджанская сторона не отказывается от отправки комментариев. Это не самая продуктивная форма. Сказать, что за 6 месяцев не было прогресса - определенный прогресс есть>, - заявил Байрамов.

Касаясь ситуации в Лачинском коридоре, Байрамов по традиции обвинил Армению <в нарушении заявления от 9 ноября 2020 года и нецелевом использовании коридора>, якобы для перевозки продукции военного назначения.

Отметим, что Нагорный Карабах вот уже 78 дней находится под азербайджанской блокадой.