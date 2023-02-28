Вторник, 28 Февраля 2023 15:26

АрмИнфо.Россия не может детально комментировать заявления, звучащие из Брюсселя. Об этом 28 февраля на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил глава МИД России Сергей Лавров, на просьбу прокомментировать заявление спецпредставителя ЕС о готовящейся встрече представителей Армении и Азербайджана в Брюсселе.

<Мы видим, как ЕС откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, с Азербайджаном, в том числе продавливая вызывающую серьезные сомнения с точки зрения легитимности свою так называемую миссию на территории РА. К ней много вопросов, в том числе и с точки зрения функций, мандата, продолжительности, добавленной стоимости, которую она может внести в усилия по нормализации отношений между странами>,- заявил глава МИД РФ.

Однако, продолжил он, это суверенный выбор сторон, с кем сотрудничать, с кем не сотрудничать.

<Мы во всех своих действиях руководствуется принципом "Не навреди" и содействию такому решению проблем, которое опиралось бы во-первых на принципиальные договоренности трех лидеров, в рамках их четырех заявлений и во-вторых обеспечивало бы здесь взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество между всеми странами региона.

Не все игроки, особенно расположенные далеко от Южного Кавказа, руководствуются такими же принципами. Они хотят работать здесь не в пользу кого-то, а против кого-то. Мы это видим, но я уверен, что это видят и страны, вовлеченные в процесс>, - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что оставляет на совести лидера Армении все заявления, сделанные по части миссии ЕС.

В свою очередь Байрамов отметил, что первая фаза гражданской миссии ЕС (в октябре - декабре прошлого года - ред.) была согласованна с азербайджанской стороной и носила временный характер - два месяца и имела две цели - укрепление мер доверия и содействие делимитации границы. Он отметил, что обе цели не были реализованы, а позиция Армении якобы стала более деструктивной с началом этой миссии. При этом он подчеркнул, что эта миссия не была согласованна с азербайджанской стороной.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Европейский Союз разместил новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе 20 февраля. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Штаб- квартира миссии находится в Ехегнадзоре. Москва раскритиковала данную инициативу, обвинив Запад в попытке вытеснить Россию из Закавказья.