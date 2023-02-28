Вторник, 28 Февраля 2023 15:19

АрмИнфо.Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с заместителем премьер-министра, главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Переговоры прошли в понедельник в Астане, накануне предстоящей министерской встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

Дипломаты в традиционно дружественном и конструктивном ключе обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах торговли, транспорта, логистики и энергетики. Особое внимание было уделено вопросам реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, направленных на всестороннее укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Выражена заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия на международной арене, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского МИД.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерской встрече С5+1, а также проведет переговоры с представителями правительств стран региона, после чего отправится в Узбекистан.

На недавнем брифинге в Госдепе США, помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, рассказывая журналистам о предстоящей поездке Блинкена, отметил, что это его первая поездка в Центральную Азию в качестве государственного секретаря.

«Госсекретарь уже в четвертый раз встречается с министрами иностранных дел… C5+1…. И ни один секретарь до госсекретаря Блинкена так интенсивно не взаимодействовал с этой региональной группой», - подчеркнул Лу.