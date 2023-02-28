Вторник, 28 Февраля 2023 14:03

АрмИнфо.Сегодня в Баку мы много говорили о мерах по укреплению мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Об этом 28 февраля на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил глава МИД России Сергей Лавров, находящийся с официальным визитом в Баку.

По его словам, обсуждались вопросы по армяно-азербайджанской нормализации. <Мы подтвердили приверженность по неукоснительному выполнению всех договоренностей положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана. Их уже с ноября 2020 года четыре. Эти заявления составляют основу нашей совместной работы>, - подчеркнул Лавров.

По его словам, с Байрамовым они говорили о ходе процесса разблокировки транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Лавров отметил, что в Москве рассчитывают, что в скором времени вице-премьеры Армении, России и Азербайджана - сопредседатели соответствующей рабочей группы смогут выйти на конкретные договоренности по возобновлению и использованию железнодорожного маршрута между основной территорией Азербайджана и Нахиджеваном.

<Мы подчеркнули необходимость активизации работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, где Россия будет оказывать консультативное содействие. Мы к этому готовы, равно как и готовы содействовать заключению мирного договора между Баку и Ереваном>, - сказал он, добавив, что азербайджанские коллеги представили свое видение по этому вопросу.

Лавров добавил, что также была отмечена важность ритмичной работы консультативной региональной платформы <3+3> (Армения, Азербайджан, Грузия с одной стороны и их три больших соседа - Турции, Ирана и России). По его словам, это платформа открывает дополнительные возможности для налаживания диалога и развития многопланового сотрудничества между странами региона и их соседями.