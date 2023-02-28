Вторник, 28 Февраля 2023 13:53

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян не пожелал комментировать заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который на встрече с главой МИД России высказал надежду на урегулирование отношений между Ереваном и Баку в 2023 году.

<Наверное, в данном случае комментировать это заявление было бы неблагодарным занятием, поскольку глава Азербайджана озвучивает одно,

потом выясняется, что речь идет о другом, в том числе, о заявлениях, предназначенных для внутренней аудитории>, - отметил Симонян, добавив, что Армения должна исходить из своих национальных интересов и продвигать свою повестку.

Отвечая на вопрос о том, кого спикер видит в качестве международного гаранта по продвижению переговорного процесса между Баку и Степанакертом, Симонян заметил, что видит того, кто может это гарантировать. По крайне мере, если та или иная страна пожелает стать гарантом, но не сможет это сделать, соглашение не будет иметь силы, подчеркнул председатель НС. <Заключив формальный документ, а потом заявлять, что он не действует, было бы неправильно. Однозначно одно: все договоренности должны быть подкреплены международными гарантиями. В настоящее время имеется трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, реализацией положений которого недовольны как Армения, так и Азербайджан. Мы считаем, что механизм для проведения переговоров между Баку и Степанакертом однозначно необходим>, - сказал глава законодательного органа. Он подчеркнул, что рад личным контактам представителей Арцаха и Азербайджана, в которых принимают свои решения. <В этих контактах решения принимает руководство Арцаха>, - отметил спикер НС.

Отвечая на вопрос о давлении Баку на армянскую сторону в вопросе отставки государственного министра Арцаха Рубена Варданяна, Симонян отметил, что не знает первопричин этого шага. Он заметил, что у официального Еревана не было какой- либо позиции при его назначении госминистром, нет этой позиции и при отставке Рубена Варданяна. <По крайней мере, власти Армении не имели и не имеют какого-либо отношения к его назначению и отставке>, - сказал спикер.

Он также указал на переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном, который не прекращается, и на которых обсуждаются многочисленные предложения. Симонян отметил, что по ряду вопросов имеется консенсус, но отказался озвучить по каким конкретно направлениям имеются договоренности, поскольку это может навредить переговорному процессу. В целом, как подчеркнул глава НС, речь идет о международно признанных принципах.