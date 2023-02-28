Вторник, 28 Февраля 2023 13:49

АрмИнфо. В Армении будет значительно повышена заработная плата прокуроров. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 28 февраля в первом чтении обсуждает поправки в законе "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности".

По словам заместителя министра юстиции РА Левона Баляна, правительство предлагает на 92% повысить зарплату прокурорам. Основанием для этого шага, отметил замминистра, является высокое давление на прокуроров в ходе расследования уголовных дел, а рост количества преступлений приводит к неизбежной загруженности прокуроров, что может сказаться на эффективности их деятельности. Низкая зарплата с учетом всех указанных и иных рисков снижает привлекательность службы в надзорном органе. В целях подтверждения соответствия прокуроров занимаемой должности предусмотрено до конца 2024 года провести их аттестацию, которая станет для них обязательной.

В этой связи депутат от оппозиционной фракции <Армения> Арцвик Минасян отметил, что в настоящее время заработная плата генерального прокурора РА Анны Вардапетян рассчитывается из 15 коэффициентов. С принятием поправок этот показатель возрастет до 28,8, то есть, больше, чем зарплата президента, премьер-министра и председателя Национального Собрания. Если к этому добавить другие выплаты, то, как отметил оппозиционер, зарплата генерального прокурора в несколько раз превзойдет зарплату высших должностных лиц государства, а зарплата прокурора будет выше, чем зарплаты министра и председателей парламентских комиссий. <Мы не против повышения зарплат, вопрос в том, в соответствии с какими принципами все это осуществляется. Чем работа генерального прокурора, которая будет получать 3 млн драм, отличается от работы чиновников, занятых государственными делами? Ведь тем самым, искажается сама единая система зарплат>, - заявил депутат.

Отметим, что в 2021 году прокурорами Армении осуществлялся надзор за 44751 уголовными делами, а в 2022 году - за 62623 делами. Всего в

стране работают порядка 430 прокуроров. На повышение зарплаты для них будет выделено 2 млрд 443 млн драмов. В настоящее время чистая средняя зарплата прокуроров младшего и среднего звена с вычетом

налогов составляет примерно 295-350 тыс. драмов