Вторник, 28 Февраля 2023 12:28

АрмИнфо. Под руководством министра обороны РА Сурена Папикяна в N-ом армейском корпусе состоялось совещание на тему <Существующие проблемы воинской дисциплины, их причинно- следственные связи и пути улучшения>.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в совещании приняли участие командиры воинских частей, их заместители, священнослужители при воинских частях, представители правоохранительной системы области.

В своем отчете командующий воинским соединением представил статистику нарушений дисциплины, зафиксированных в подчиненных воинских частях, выявленных случаев, анализ которых позволит найти новые решения для борьбы с порочными явлениями.

Папикян акцентировал внимание на теме консультации и подчеркнул, что необходимо усилить борьбу с неуставными отношениями и порочными нравами в вооруженных силах, исключить их повторение. По его словам, самым важным шагом в борьбе с зафиксированными тревожными случаями с помощью комплексного инструментария является выявление истинных причин возникновения случаев и принятие превентивных решений.

Министру было доложено о боевых и небоевых потерях, несчастных случаях по проведенному анализу.

Министр обороны дал указание командованию гарнизонной части военной полиции провести тщательное изучение каждого случая, зафиксированного в воинских частях и боевых позициях, и усилить контроль не только за отдельными эпизодами нарушения дисциплины, но и исключить наличие мобильных телефонов типа <смартфон> среди военнослужащих. Папикян отметил, что в ближайшее время в этом направлении будут предприняты решительные шаги.