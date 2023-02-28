Вторник, 28 Февраля 2023 12:23

АрмИнфо. В Службе национальной безопасности Армении будет внедрена система аттестации сотрудников. Национальное Собрания РА на пленарном заседании 28 февраля в первом

чтении обсуждает поправки в законах "О службе в органах национальной безопасности" и "Об оплате труда лиц, занимающих государственные

должности".

По словам заместителя директора СНБ РА Андраника Симоняна, внедрение системы аттестации позволит предотвратить отток профессионалов и повысит качество службы. Предусмотрено, в частности, что при успешной аттестации будут начисляться дополнительные надбавки к заработной плате. При этом, процедуры присвоения званий и должностей останутся теми же, что и сейчас. Аттестацию, которая на первом этапе будет носить добровольный характер, смогут пройти служащие пограничных войск, лица, вовлеченные в выполнение задач оперативно-разведывательной деятельности, контрразведки, специальных заданий. Каждая аттестация будет проводиться раз в три года. При отрицательном результате служащий СНБ получит возможность в течение года пройти ее дважды. Порядок и размер дополнительных выплат будет установлен правительством РА. В то же время, при надбавках к зарплате не будут выплачиваться другие выплаты. В целях проведения аттестации будет создана комиссия во главе с директором СНБ. Сам процесс аттестации будет проходить в два этапа - самой аттестации и интервью. Максимальный балл, полученный в ходе аттестации, будет равен 20. Заявители, набравшие 17 баллов, пройдут во второй этап.