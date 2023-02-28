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 Вторник, 28 Февраля 2023 11:46
Марианна Мкртчян

Алиев Лаврову: Надеюсь, 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Алиев Лаврову: Надеюсь, 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министом иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отметил, что Декларация о союзничестве по существу отражает дух и характер российско-азербайджанских отношений, наработанный позитивный ресурс наших отношений, а также определяет пути взаимодействия на предстоящие годы.

Как сообщает пресс-служба президента АР, Алиев добавил, что прошлый год ознаменовался очень динамичным характером двухсторонних отношений.

<Конечно, сегодня мы также поговорим и о вопросах, связанных с региональной безопасностью. Надеюсь, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Во всяком случае, мы на это рассчитываем. Хотел бы выразить благодарность российскому правительству и вам лично за активное участие в этом процессе. Думаю, что Россия как наш друг, союзник и сосед имеет особую роль в деле содействия в урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией>, - отметил он.

По словам Алиева, в прошлом году были предприняты важные усилия в этом направлении, были приняты документы, которые определяют

концептуальный характер будущего мирного договора, а именно, взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран, что было подтверждено принятыми документами в октябре прошлого года в Праге и в Сочи, является тем фундаментом, который и может быть использован для того, чтобы выйти на мирный договор.

< Во всяком случае, мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа, с тем чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир>, - заверил он.

Меж тем, как сообщает МИД РФ, Лавров в свою очередь согласился, что региональная безопасность остается весьма актуальной темой  отношений не только в двустороннем плане, но и в многостороннем.

< Многие международные коллеги, в том числе расположенные далеко от этого региона, проявляют живой интерес к тому, чтобы способствовать продвижению на пути урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Мы, как неоднократно говорил президент России В.В.Путин, приветствуем все усилия, которые будут исходить из интересов стабилизации обстановки и создания условия для того, чтобы все расположенные здесь страны имели возможность нормально, на основе взаимоуважения, взаимной выгоды сотрудничать в интересах своих государств и далее>, - резюмировал российский министр. 

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