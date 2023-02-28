Вторник, 28 Февраля 2023 11:45

АрмИнфо. В рамках заседания Совета ООН по правам человека на высоком уровне состоялась встреча министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества, установившегося между Арменией и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Стороны коснулись гуманитарного кризиса, возникшего в результате 44-дневной войны 2020 года и агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, подчеркнув неотложность их решения. В данном контексте были обсуждены вопросы поддержки вынужденных переселенцев во время указанных мероприятий.

В ходе встречи также была подчеркнута необходимость урегулирования сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе из-за блокирования Бердзорского (Лачинского) коридора. Мирзоян подчеркнул важность командирования международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и в Арцах, а также беспрепятственный гуманитарный доступ соответствующих органов ООН, в том числе Управления Верховного комиссара по делам беженцев, в Нагорный Карабах.