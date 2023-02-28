Вторник, 28 Февраля 2023 11:44

АрмИнфо.Вопросы дальнейшего углубления налаженного эффективного сотрудничества с системой ООН и специализированными учреждениями были обсуждены на встрече главы МИД Армении Арарата Мирзояна с генеральным директором Представительства ООН в Женеве Татьяной Валовой.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян обратил внимание собеседника на широкомасштабную агрессию Азербайджана, развязанная против суверенной территории РА в сентябре 2022 г. и ситуацию, сложившуюся в регионе в результате незаконной блокады Нагорного Карабаха с декабря прошлого года. В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость активного участия и оценки соответствующими органами ООН ситуации на местах.

Обе стороны отметили важность решения Международного суда ООН от 22 февраля о применении чрезвычайных мер. В ходе встречи собеседники затронули вопросы, касающиеся региональной стабильности и мира.