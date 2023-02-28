Вторник, 28 Февраля 2023 11:44

АрмИнфо. Руководство Арцаха почтило память жертв сумгаитских погромов.

<По случаю Дня памяти жертв погромов, организованных Азербайджаном, и защиты прав насильственного выселенного армянского населения, во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном председатель Национального собрания Артур Товмасян, предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви епископ Вртанес Абрамян, представители органов исполнительной и законодательной власти, члены Совета безопасности посетили городской мемориальный комплекс Степанакерта, почтили память и возложили венок к памятнику армянам, ставшим жертвами погромов, организованных азербайджанскими властями>,

- говорится в сообщении пресс-службы президента НКР.

Также отмечается, что затем предводителем Арцахской епархии Армянской апостольской церкви епископом Вртанесом Абрамяном была проведена поминальная служба в память о жертвах насилия.

Напомним, что беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР произошли 27-29 февраля 1988 года. Они сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. По выражению британского журналиста Тома де Ваала, эти события стали "первой в современной советской истории вспышкой массового насилия>.

Сумгаитский погром явился знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Степанакерт и в Армении. По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибли 26 граждан армянской национальности, более ста человек были ранены. По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями. В ходе операции по наведению порядка телесные повреждения различной степени тяжести получили 276 военнослужащих. 29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Однако, как указывается в материалах правозащитного центра "Мемориал", отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта