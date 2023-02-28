Вторник, 28 Февраля 2023 11:40

АрмИнфо. То, что делает человек, никогда не бывает незначительным и без последствий. Об этом говорится в заявлении, распространенном судьей Заруи Нахшкарян, полномочия которой накануне были приостановлены Высшим судебным советом Армении.

<Я благодарю своих бессменных представителей Рубена Меликяна и Сирануш Саакян, моих коллег, юристов и СМИ, всех тех, кто верит в мои силы и тех, кто доверяет мне высокую миссию судьи, за огромную поддержку, которую вы оказали мне. Вы дали мне возможность осознать, что мои старания иметь независимый суд не прошли даром, и, как говорит судья Анна Пилосян, то, что делает один человек, никогда не бывает незначительным и без последствий>, - подчеркнула Заруи Нахшкарян.

Она добавила, что те, кто не понимает ее, убедятся в этом. <Кто жарится в желчи - несчастные существа, остающиеся в параноидальных комплексах Убедитесь и вы, малодушные, трусливые страдальцы. Сидите и ждите. За вами придут. Спасибо", - сказал судья.

Отметим, что на решение ВСС отреагировали и юристы. В частности, юрист Роберт Айрапетян назвал позором решение ВСС. В свою очередь депутат НС Элинар Варданян отметила, что продолжается процесс по обезглавливанию судебной системы. А адвокат Ерванд Варосян поздравил Заруи Нахшкарян, поскольку отныне она <имеет возможность, как минимум не контактировать с членами николовского ВСС>.

Следует, однако отметить, что замечания и мнения Заруи Нахшкарян касались загруженности судов, что приводит к задержкам с принятием судебных актов и их представлениям в установленные сроки. Заруи Нахшкарян также высказала положительное отношение к своему коллеге, судье Анне Пилосян, что, по мнению министерства юстиции, ставит под сомнение решение ВСС в отношении Пилосян.

Ранее руководители более двадцати ведущих СМИ Армении выступили с заявлением, в котором выразили глубокую озабоченность нарушением

властями страны принципов демократии и свободы слова. Поводом для заявления послужило то, что Министерство юстиции РА возбудило дисциплинарное производство против судьи Заруи Нахшкарян за то, что она выступила с критикой решения Высшего Судебного Совета (ВСС) и поддержала свою коллегу, судью Анну Пилосян. Из опубликованного в прессе ходатайства о привлечении судьи Нахшкарян к дисциплинарной ответственности очевидно, что исполнительная власть приняла за основу публикации СМИ, отражающие мнение судьи по проблеме, имеющей общественный резонанс. В связи с этим представители средств массовой информации, журналистские организации выражают возмущение и обеспокоенность в связи с тем, что высказывание судьей мнения, непосредственно относящегося к судебной власти и представляющего общественный интерес, стало наказуемым деянием. <Это прямое посягательство на конституционную ценность свободы слова, поскольку в случае наказания судьи за приписываемое деяние общество лишится возможности узнать об альтернативных мнениях судей в дебатах, имеющих большое значение с точки зрения демократии. Мы призываем власти отказаться от этой опасной инициативы, а международные структуры, занимающиеся свободой слова, дать соответствующую оценку>, - говорится в заявлении.