Понедельник, 27 Февраля 2023 22:27

АрмИнфо. Сегодня исполняется 35 лет погромам в Сумгаите, ставшими одними из самых трагических и ужасных страниц новейшей истории армянского народа. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.

В ведомстве напомнили, что с 27-го по 29 февраля 1988 года в городе Сумгаит, находящемся всего в 40 километрах от Баку, при преступном попустительстве и даже по указанию азербайджанских властей происходили массовые погромы армянского населения, сопровождавшиеся убийствами, пытками и другими зверствами.

<Вооруженные острыми металлическими прутьями, топорами, молотками и другими подручными средствами группы погромщиков при полном безразличии городских правоохранительных органов врывались в квартиры армян и с невероятной жестокостью расправлялись с невинными людьми. В течение нескольких дней насилия были убиты десятки армян, сотни - жестоко избиты и подвергнуты пыткам, тысячи - насильственно перемещены. Ненависть к армянам подпитывали звучавшие во время митингов антиармянские лозунги и призывы к насилию. Целью этих преступных актов, организованных властями Азербайджана, было создать атмосферу страха и тем самым подавить мирные требования армян Нагорного Карабаха.

Сумгаитская резня стала первым крупномасштабным проявлением дискриминационной и геноцидальной политики, десятилетиями проводимой Азербайджаном в отношении армянского народа. Затем последовали массовые убийства армян и в других городах Азербайджана: в Баку, Кировабаде, Шемахе, Шамхоре, Мингечауре и иных местах, а также три развязанные против Арцаха войны, которые сопровождались целенаправленными нападениями на мирных жителей, применением запрещенного и неизбирательного оружия и другими военными преступлениями.

Погромы в Сумгаите стали основой для возрождения нетерпимости и ненависти в отношении армян в Азербайджане. Армянофобия была возведена в ранг государственной политики. Вдохновители и исполнители этого чудовищного преступления стали в Азербайджане примером для подражания, а преступления против армян - нормой. И спустя два года армянские погромы в Баку в январе 1990 года осуществлялись под лозунгами "Слава героям Сумгаита!" К сожалению, ни за погромы в Сумгаите, ни за последующие геноцидальные действия Азербайджан не был привлечен к ответственности, в результате чего для властей данного авторитарного государства сформировалась атмосфера политической вседозволенности и безнаказанности.

Сочетание этих факторов - чувство безнаказанности и вседозволенности, нетерпимость и ненависть к армянам и стремление любой ценой подавить право народа Арцаха на самоопределение - привело к укоренению в политическом сознании и государственной политике Азербайджана геноцидальных намерений в отношении народа Арцаха. Очевидным проявлением этих преступных намерений является продолжающаяся уже более двух месяцев блокада, в основе которой лежит стремление заставить народ Арцаха отказаться от своих коллективных прав, лишить его родины и в конечном итоге уничтожить.

Даже по прошествии 35 лет проводимая Азербайджаном политика угнетения, запугивания, грубого нарушения прав человека, применения силы или угрозы силой, депортации и этнической чистки народа Арцаха не изменилась. Однако несмотря на все трудности и вызовы, стоящие в настоящее время перед Республикой, народ Арцаха сохраняет твердость и решимость отстаивать свои права на своей исторической родине и продолжать борьбу за свободу, независимость, демократию и права человека.

Мы преклоняемся перед памятью всех невинных жертв агрессивной и человеконенавистнической политики Азербайджана и еще раз призываем международное сообщество предпринять практические и эффективные шаги с тем, чтобы разорвать порочный круг противоправных действий Азербайджана, пресечь новые преступления против человечности и привлечь виновных к ответственности>,- резюмировали в МИД НКР.