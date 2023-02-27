Понедельник, 27 Февраля 2023 22:24

АрмИнфо. В Женеве министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках Системы защиты прав человека ООН.

Собеседники коснулись процесса демократических реформ в Армении, шагов и достижений правительства РА в направлении защиты прав человека и укрепления законности.

Были затронуты вопросы международной и региональной повестки.

Арарат Мирзоян отметил, что в ходе 44-дневной войны 2020 года, и агрессии в отношении суверенной территории Армении в мае и ноябре 2021 года, а также в сентябре 2022 года были зафиксированы грубые нарушения прав человека вооруженными силами Азербайджана, подчеркнув в этом отношении четкие действия международных ответственных структур, а также выполнение решения Международного Суда.

Министр подчеркнул необходимость немедленной репатриации незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, отметив, что Азербайджан явно нарушает не только положения трехсторонней декларации, подписанной им 9 ноября 2020 года, но и нормы международного гуманитарного права.

Коснувшись гуманитарных проблем, с которыми столкнулись 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, глава МИД подчеркнул важность вмешательства соответствующих органов ООН и обеспечения гуманитарного доступа в Нагорный Карабах.

Мирзоян также представил усилия армянской стороны по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.