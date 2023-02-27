Понедельник, 27 Февраля 2023 18:56

АрмИнфо. Рабочая группа ООН по вопросу об использовании наемников как нарушении прав человека и препятствии осуществлению права народов на самоопределение под руководством Равиндрана Даниэля 20-27 февраля посетила Армению с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, целью визита рабочей группы - изучение правовой базы в Армении после ратификации <Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников> и мер, принятых для реализации конвенции.

С 20 по 22 февраля рабочая группа провела встречи с различными ведомствами РА. Затем представители группы отправились с рабочим визитом в город Капан Сюникской области, где встретились с губернатором Сюника и представителями Капанского офиса Защитника прав человека.

В рамках визита Рабочая группа также встретилась с представителями гражданского общества.

27 февраля в МИД РА состоялось итоговое заседание, в ходе которого рабочая группа представила информацию о проделанной в рамках визита работе, а также предварительные оценки и рекомендации.

В ходе итогового совещания заместитель министра иностранных дел Ваге Геворкян отметил, что наемничество и вытекающие из него опасности носят региональный характер, о чем свидетельствует широкое использование Азербайджаном наемников в ходе войны, развязанной против народа Нагорного Карабаха осенью 2020 года. Отмечено, что для борьбы с региональными угрозами необходимо привлечение международных акторов, в том числе соответствующих структур ООН.

Достигнута договоренность о продолжении и углублении сотрудничества в рамках мандата Рабочей группы ООН по арендаторам.

Напомним, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года ряд авторитетных СМИ, в том числе и Washington Post, г The Wall Street Journal писала о сотнях переброшенных в Арцах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону карабахского конфликта "еще сотен" ополченцев. Сирийский лидер Башар Асад тогда заявлял, что боевики из Сирии перебрасываются в Нагорный Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. В свою очередь директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов. О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эмманюэль Макрон в начале октября 2020 года.