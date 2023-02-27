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АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем председателя бюро Палаты депутатов, вице-спикером парламента Люксембурга Джуной Бернард.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян подчеркнул важность развития армяно-люксембургских отношений и с удовлетворением отметил, что двустороннее политическое сотрудничество находится на высоком уровне. Вместе с тем Никол Пашинян подчеркнул необходимость развития экономического сотрудничества между двумя странами и принятия соответствующих шагов в этом направлении. Он также подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества, в том числе на международных площадках.
Были затронуты происходящие в регионе Южного Кавказа процессы, а также гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Двусторонне была отмечена необходимость постоянной и последовательной реакции международного сообщества. В этой связи была подчеркнута важность принятых Европейским парламентом двух резолюций и оценок в связи с агрессией Азербайджана против Армении и блокированием Лачинского коридора.
Были также обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления демократии в Армении.
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|Баку угрожает Армении арбитражем
|Сергей Лавров встретился с Ильхамом Алиевым
|Турецкий политолог сообщает о приказе к боеготовности азербайджанских ВС в направлении Нахиджевана
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|Пашинян с вице-спикером парламента Люксембурга обсудил гуманитарный кризис в Арцахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора
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|Егише Киракосян: Вмешательство Совбеза ООН в случае возникновения проблем по выполнению Азербайджаном решения Международного суда может быть проблематичным
|Представители молодежного крыла АРФ Дашнакцутюн в США пресекли распространение лжи о так называемом <ходжалинском геноциде>
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|Посольство США: Лачинский коридор должен быть полностью открыт для частных и коммерческих перевозок
|ВСС Армении прекратил полномочия судьи Заруи Нахшкарян
|Армения и Россия будут сотрудничать в области обеспечения информационной безопасности
|Асмик Акопян назначена генсеком Министерства образования, науки, культуры и спорта
|МИД Армении: Спустя 35 лет после сумгаитских погромов, около 80 дней, Азербайджан незаконно блокирует Лачинский коридор
|Формируется довольно опасная среда, которая представляет серьезную угрозу Армении и Арцаху - депутат
|Посольство США: мы вместе с армянами вспоминаем всех, кто погиб в Сумгаите в 1988 году
|Тойво Клаар видит позитивные подвижки по ситуации вокруг Бердзорского коридора
|Президент РА: Кровавые события в Сумгаите наглядно продемонстрировали проводимую властями Азербайджана политику
|Высшее политическое руководство Армении почтило память жертв сумгаитской трагедии
|Общественная палатa стран ЕАЭС потребовала от Азербайджана разблокировать единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с внешним миром
|В городе Днепре появилась улица Григория Лусаворича
|"Армения связана с Россией тысячами нитей, и официальные лица ЕС это прекрасно знают"
|Омбудсмен: Политику Азербайджана следует рассматривать как элемент армянофобской политики, направленной на этническое очищение Арцаха
|Достигнута договоренность о полном восстановлении электро- и газоснабжения Арцаха
|Генсек ООН: решение Международного Суда обязательны к исполнению
|Армении нужна поддержка международного сообщества, чтобы преодолеть порочный круг ненависти и насилия на Южном Кавказе - депутат
|Начато уголовное преследование в отношении бывшего депутата Национального Собрания РА
|Рубен Варданян: Азербайджан персонализировал ситуацию
|Депутат: Единственным виновником внутриполитического кризиса в Арцахе является его президент
|Ситуация в Лачинском коридоре требует немедленных действий - ПАСЕ
|Премьер-министр Пашинян принял Тойво Клаара
|Team Telecom Armenia оказала содействии в открытии экзаменационного центра IELTS в Политехническом университете
|Официальный Баку продолжает читать нравоучения Армении
|Временный поверенный в делах Украины в Армении: Украина готова к любому развитию событий
|Нерсисян принял предложение Араика Арутюнян занять пост госминистра
|Александр Сенченко: Украинские армяне принимают активное участие в защите Украины
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване отмечен рост преступлений с наркотиками
|Международное признание Арцаха является требованием времени - экс-министр обороны РА
|Эксперт: Свыше 60% участников программы по профрепатриации остались жить и работать в Армении
|Отставка Рубена Варданяна: наследили…
|Новоназначенный посол США почтила память невинных жертв Геноцида армян
|США вновь подтвердили готовность содействовать Армении и Азербайджану в разрешении ситуации вокруг Арцаха
|С 15 апреля по 15 июня 2023 года МО проведет тренировочные сборы резервистов
|В Армении летний призыв 2023 года стартует 10 апреля
|Любые обсуждения возможности признания юрисдикции и контроля над Арцахом со стороны Азербайджана равносильны поощрению его политики этнической чистки - Степанакерт
|Секретарь Совбеза Армении выразил свое отношение к решению Гаагского суда по иску РА против Азербайджана, рассказал о причинах приглашения миссии ЕС в регион
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