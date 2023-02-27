Понедельник, 27 Февраля 2023 18:55

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем председателя бюро Палаты депутатов, вице-спикером парламента Люксембурга Джуной Бернард.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян подчеркнул важность развития армяно-люксембургских отношений и с удовлетворением отметил, что двустороннее политическое сотрудничество находится на высоком уровне. Вместе с тем Никол Пашинян подчеркнул необходимость развития экономического сотрудничества между двумя странами и принятия соответствующих шагов в этом направлении. Он также подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества, в том числе на международных площадках.

Были затронуты происходящие в регионе Южного Кавказа процессы, а также гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Двусторонне была отмечена необходимость постоянной и последовательной реакции международного сообщества. В этой связи была подчеркнута важность принятых Европейским парламентом двух резолюций и оценок в связи с агрессией Азербайджана против Армении и блокированием Лачинского коридора.

Были также обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления демократии в Армении.