Понедельник, 27 Февраля 2023 18:53

АрмИнфо.27 февраля вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян принял новоназначенного посла США в Армении Кристину Куинн. Об этом сообщает НС РА.

Поздравив со вступлением в должность, Рубен Рубинян выразил уверенность, что Кристина Куинн своей деятельностью будет способствовать углублению армяно- американского сотрудничества. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего партнерства. Было отмечено, что формат межпарламентского сотрудничества занимает важное место в армяно-американских отношениях.

Представляя ситуацию в регионе, Рубен Рубинян озвучил настоятельную необходимость немедленного прекращения незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Он также призвал обуздать агрессивную и воинственную политику Азербайджана.

Посол высоко оценила углубление армяно- американского сотрудничества и установление мира в регионе.

Состоялся также обмен мнениями о процессе нормализации армяно-турецких отношений.